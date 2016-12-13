Як Литва в 1991 році з кров'ю виривалася з лап «русского мира»

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

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Литва

В 1991 році 14 захисників Литовського Майдану було вбито загарбниками

Рівно 26 років тому Литва вирвалась з кривавих лап «русского міра».

13 січня 1991 року московські окупанти здійснили вирішальну спробу упокорити Литву. Кинули танки і спецназ - але литовці вистояли.

14 захисників Литовського Майдану було вбито загарбниками.

Литва пережила цю криваву ніч і твердо стала на шлях побудови національної держави.

Хай живе вільна Литва та литовсько-українська дружба!

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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