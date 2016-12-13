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    Думки вголос

    Як Литва в 1991 році з кров'ю виривалася з лап «русского мира»

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Сьогодні, 15:25
    • Розсилка
    Литва
    Литва

    В 1991 році 14 захисників Литовського Майдану було вбито загарбниками

    Рівно 26 років тому Литва вирвалась з кривавих лап «русского міра».

    13 січня 1991 року московські окупанти здійснили вирішальну спробу упокорити Литву. Кинули танки і спецназ - але литовці вистояли.

    14 захисників Литовського Майдану було вбито загарбниками.

    Литва пережила цю криваву ніч і твердо стала на шлях побудови національної держави.

    Хай живе вільна Литва та литовсько-українська дружба!

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

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