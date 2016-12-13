Як Литва в 1991 році з кров'ю виривалася з лап «русского мира»
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Литва
В 1991 році 14 захисників Литовського Майдану було вбито загарбниками
Рівно 26 років тому Литва вирвалась з кривавих лап «русского міра».
13 січня 1991 року московські окупанти здійснили вирішальну спробу упокорити Литву. Кинули танки і спецназ - але литовці вистояли.
14 захисників Литовського Майдану було вбито загарбниками.
Литва пережила цю криваву ніч і твердо стала на шлях побудови національної держави.
Хай живе вільна Литва та литовсько-українська дружба!
Джерело: блог Андрія Іллєнка
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