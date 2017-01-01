На 12 червня Путін запланував «підпал рейхстагу»

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Росії Володимир Путін

Вождь не може прийти на пряму лінію, підібгавши хвіст. Він повинен прийти в чоботях і камуфляжі, пахнучи порохом і сльозогінним газом

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Мало кто обратил внимание, что на 15 июня Путин неожиданно назначил свою «прямую линию» общения с народом. О ней уже все было забыли, решив, что он отказался от этого исчерпавшего себя пиар-хода. Нечем ему сейчас похвастаться. И вдруг прямая линия проводится 15 июня, через три дня после всероссийского марша протеста, который по всем ожиданиям будет еще более массовым и успешным чем 26 марта.

Значит, ни в коем случае не должен он стать успешным. Вождь не может придти на прямую линию, поджав хвост. Он должен придти в сапогах и камуфляже, пропахнув порохом и слезоточивым газом. Придти и доложить спустившемуся с Карпатских гор племени с дополнительной хромосомой, что верные ему нацгвардейцы во главе с беспощадным к врагам Русского мира маршалом Золотовым подавили 12 июня попытку вооруженного мятежа, инспирированного врагами России. А 13-14 июня провели зачистку предателей в высших эшелонах власти.

В сложившихся обстоятельствах он не может себе позволить покинуть свой пост национального лидера, собирателя земель русских. Если процесс консолидации общества будет достаточно динамичным, к концу года возможна отмена чрезвычайного положения. Тогда он примет участие в выборах Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года – день воссоединения Крыма с Великой Россией.

Такой вот план Путина. Будет ли он реализован? Это зависит от всех нас. В том числе и от тех наверху, кто намечен под зачистку. 14 дней у них еще есть. Предупрежден – значит вооружен.

Джерело: Эхо Москвы

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