Друга світова війна: 14100 солдатів щодня втрачали вбитими «геніальні» радянські полководці

Олексій Арестович військовий експерт

Олексій Арестович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жуков Георгій — радянський полководець і державний діяч, Маршал Радянського Союзу, чотириразовий Герой Радянського Союзу, кавалер двох орденів «Перемога»

Я постійно намагаюсь відтворити це дійство у якості мисленневого експерименту і досі не можу збагнути, як їм це вдавалося.

Щонайменше 14100 солдатів щодня чотири роки поспіль втрачали вбитими «геніальні» радянські полководці.

Кожну хвилину війни гинуло 10 радянських вояків.

600 - щогодини.

100 тисяч - у тиждень.

423 тисячи на місяць.

5 146 500 - щороку.

Я постійно намагаюсь відтворити це дійство у якості мисленневого експерименту і досі не можу збагнути, як їм це вдавалося.

14 тисяч вбитими кожного дня.

Іловайськ щогодини чотири роки поспіль.

Доки Ви читали цей допис, загинуло троє солдат.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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