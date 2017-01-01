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    Думки вголос

    Друга світова війна: 14100 солдатів щодня втрачали вбитими «геніальні» радянські полководці

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Сьогодні, 15:01
    • Розсилка
    <span>Жуков Георгій &mdash; радянський полководець і державний діяч, Маршал Радянського Союзу, чотириразовий Герой Радянського Союзу, кавалер двох орденів &laquo;Перемога&raquo;</span>
    Жуков Георгій — радянський полководець і державний діяч, Маршал Радянського Союзу, чотириразовий Герой Радянського Союзу, кавалер двох орденів «Перемога»

    Я постійно намагаюсь відтворити це дійство у якості мисленневого експерименту і досі не можу збагнути, як їм це вдавалося.

    Щонайменше 14100 солдатів щодня чотири роки поспіль втрачали вбитими «геніальні» радянські полководці.

    Кожну хвилину війни гинуло 10 радянських вояків.

    600 - щогодини.

    100 тисяч - у тиждень.

    423 тисячи на місяць.

    5 146 500 - щороку.

    Я постійно намагаюсь відтворити це дійство у якості мисленневого експерименту і досі не можу збагнути, як їм це вдавалося.

    14 тисяч вбитими кожного дня.

    Іловайськ щогодини чотири роки поспіль.

    Доки Ви читали цей допис, загинуло троє солдат.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    історія війна Друга світова війна Іловайськ СРСР
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