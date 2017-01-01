Друга світова війна: 14100 солдатів щодня втрачали вбитими «геніальні» радянські полководці
- Сьогодні, 15:01
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Я постійно намагаюсь відтворити це дійство у якості мисленневого експерименту і досі не можу збагнути, як їм це вдавалося.
Щонайменше 14100 солдатів щодня чотири роки поспіль втрачали вбитими «геніальні» радянські полководці.
Кожну хвилину війни гинуло 10 радянських вояків.
600 - щогодини.
100 тисяч - у тиждень.
423 тисячи на місяць.
5 146 500 - щороку.
Я постійно намагаюсь відтворити це дійство у якості мисленневого експерименту і досі не можу збагнути, як їм це вдавалося.
14 тисяч вбитими кожного дня.
Іловайськ щогодини чотири роки поспіль.
Доки Ви читали цей допис, загинуло троє солдат.
Джерело: блог Олексія Арестовича