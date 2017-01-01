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    Думки вголос

    Демократії важко змагатися з тоталітарною державою

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Сьогодні, 09:24
    • Розсилка
    Путін
    Путін

    Демократії важко змагатися з тоталітарною державою, якій необмежена влада дозволяє підпорядкувати все життя людина вирішення певної задачі.

    Мовою оригіналу

    Люди могут ходить голодные и раздетые, элементарные удобства и предметы обихода могут начисто отсутствовать, но армия будет снабжена по последнему слову техники, а добрая половина бюджета будет тратиться на подрывную деятельность против врагов и укрепление союзников.

    Разве может демократическое государство заставить все свое общество, всю печать, церковь, дипломатию, искусство, спорт и т. д. служить целям пропаганды, дезинформации, разведки и окончательной победы любой ценой? Разве можно даже вообразить себе такую полную цензуру и секретность при демократии, какая десятилетиями существует у нас?

    Соответственно, люди, выросшие в наших условиях, приучены к совершенно иным представлениям, реакциям, нормам.

    В тоталитарном государстве человек существует для некой цели, даже если он в нее и не верит; при демократии человек существует для своего собственного удовольствия.

    Поди заставь его идти на жертвы для каких-то абстрактных целей. За все годы войны во Вьетнаме американцы потеряли около 50 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько у них ежегодно гибнет на дорогах в автомобильных катастрофах, и это вызвало всенародную антивоенную истерию, почти революцию. За один год войны в Афганистане советские потеряли тысячи убитыми, и никто даже об этом не говорит. У нас просто другие масштабы, другие критерии, и, пока счет не пойдет на миллионы, реакция населения будет пассивной.

    Владимир Буковский, «Письма русского путешественника»

    Хоть сейчас в печать, да? Ничего не изменилось. Только даты и названия поменяй. 
    Я когда читаю его или Мустафу Джемилева, каждый раз думаю: вот один отсидел четырнадцать лет, второй отсидел четырнадцать лет, казалось бы - все, монстр, с которым они боролись, подох, Дзержинского возят мордой по асфальту, свобода. Все. Победа. Живи. 

    Но монстр поднимает голову, встает, отряхивается и возвращается. И к одному приходит опять домой - причем даже уже в чужую страну, когда вроде бы совсем уже убежал от него! - и опять все с тем же: репрессии, аресты, лагерь, Сибирь, а у другого вообще полный крах: если в тот раз народ и вправду был порабощен, то в этот - все сами, добровольно, радостно и с флагами.

    И опять все заново. И если Джемилеву есть с кем бороться, хотя я не знаю, откуда он на восьмом десятке берет силы на это, то Буковскому и бороться то даже уже не с кем, некого освобождать от монстра, потому что монстром стало само большинство. 

    Думаешь об этом, и жутко становится.

    Джерело: блог Аркадія Бабченко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Мустафа Джемілєв путінський режим
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