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    Думки вголос

    Долю Гіві та Мотороли розділять й інші ватажки бойовиків

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Сьогодні, 13:44
    • Розсилка
    Гіві та Моторола
    Гіві та Моторола

    Якщо ти будуєш бандитську квазідержаву, то жити ти будеш, звичайно, добре, але недовго

    Мовою оригіналу

    Еще после подрыва Моторолы и всех остальных, я неоднократно писал, да и озвучивал еще с самого начала этого конфликта: если ты строишь бандитское квазигосударство, то жить ты будешь, конечно, хорошо, но недолго. Вот, собственно, и все, ничем другим это закончиться не могло. Это исторический процесс. Если начинаешь строить вот такие квазигосударства, то все причастные к этому потом очень быстро помирают. Ну, предупреждали же дураков.

    Думаю, что в дальнейшем будут ликвидированы все заметные фигуры. Так или иначе. Кто это делает – я не знаю, мне, собственно говоря, и неинтересно. Допускаю, что могут быть причастны и спеслужбы России, и спецслужбы Украины, а могут быть и внутренние разборки. Это может быть кто угодно. Так ли иначе – с арены будут устранены все.

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    Боевики вряд ли пойдут мстить за Гиви. Это правила игры такие, они все все понимают. Но в целом, если не считать смерть Гиви, то я вполне допускаю обострения военных действий на Донбассе. Видимо, в обеих сторон накопилось… Обе стороны готовы воевать и не хотят отступать.

    Джерело: Обозреватель
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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