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    Думки вголос

    Автомобільна євроінтеграція від Анастасії Дєєвої

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 18:18
    • Розсилка
    Анастасія Дєєва
    Анастасія Дєєва

    Анастасія Дєєва ще й виявилась фахівцем з питань дорожнього руху

    Про автомобільну євроінтеграцію.

    Прочитав, що заступниця Авакова з питань євроінтеграції Деєва ініціює зміни в отриманні водійських прав, техоглядів і т.д.

    Два простих питання.

    1. Яке відношення до автотранспорту має заступник з євроінтеграції? Вона кращий фахівець у МВС?)
    2. Євроінтеграції МВС України вже завершилась?)

    P.S. Мало того, що не звільнилася, та перебуванням на посаді продовжує це «кіно», дівчина ще й виявилась фахівцем з питань дорожнього руху.)

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    А сама, також вже більше 10 років має водійського стажу?))). 

    Джерело: блог Віталія Бали

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