Автомобільна євроінтеграція від Анастасії Дєєвої

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасія Дєєва

Анастасія Дєєва ще й виявилась фахівцем з питань дорожнього руху

Про автомобільну євроінтеграцію.

Прочитав, що заступниця Авакова з питань євроінтеграції Деєва ініціює зміни в отриманні водійських прав, техоглядів і т.д.

Два простих питання.

Яке відношення до автотранспорту має заступник з євроінтеграції? Вона кращий фахівець у МВС?) Євроінтеграції МВС України вже завершилась?)

P.S. Мало того, що не звільнилася, та перебуванням на посаді продовжує це «кіно», дівчина ще й виявилась фахівцем з питань дорожнього руху.)

А сама, також вже більше 10 років має водійського стажу?))).

Джерело: блог Віталія Бали

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»