Автомобільна євроінтеграція від Анастасії Дєєвої
- Сьогодні, 18:18
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Анастасія Дєєва
Анастасія Дєєва ще й виявилась фахівцем з питань дорожнього руху
Про автомобільну євроінтеграцію.
Прочитав, що заступниця Авакова з питань євроінтеграції Деєва ініціює зміни в отриманні водійських прав, техоглядів і т.д.
Два простих питання.
- Яке відношення до автотранспорту має заступник з євроінтеграції? Вона кращий фахівець у МВС?)
- Євроінтеграції МВС України вже завершилась?)
P.S. Мало того, що не звільнилася, та перебуванням на посаді продовжує це «кіно», дівчина ще й виявилась фахівцем з питань дорожнього руху.)
А сама, також вже більше 10 років має водійського стажу?))).
Джерело: блог Віталія Бали
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