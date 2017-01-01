Чому не варто дивуватися заявам німецького посла
- Сьогодні, 10:18
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Розсилка
Ернст Райхель
Ми не можемо поки що вийти з Мінських домовленостей. Будьмо реалістами
Про окупацію, воєнний стан і посла.
- Все у політиці потрібно робити вчасно. Це стосується і введення воєнного стану і прийняття закону про тимчасово окуповані території на Донбасі.
- Саме тому, що це не зробили вчасно і стало наслідком обговорення можливості виборів на тих територіях.
- Посол сказав те, як він розуміє владнання конфлікту. У нас же АТО, а не війна, у нас голосували закон у серпні 2014 року про особливий статус Донбасу...
- Обурюватись наслідками причин, які самі ж створили виглядає досить дивно.
- Чого ті ж депутати не зібрались і так не виступили коли ситуація загострилася в Авдіївці?
- Ми не можемо поки що вийти з Мінських домовленостей. Будьмо реалістами.
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- Потрібен чіткий план, що буде після того, коли Мінськ себе вичерпає. Готуватись варто вже сьогодні.
Джерело: блог Віталія Бали
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