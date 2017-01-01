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    Думки вголос

    Чому не варто дивуватися заявам німецького посла

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 10:18
    • Розсилка
    <span>Ернст Райхель</span>
    Ернст Райхель

    Ми не можемо поки що вийти з Мінських домовленостей. Будьмо реалістами

    Про окупацію, воєнний стан і посла.

    1. Все у політиці потрібно робити вчасно. Це стосується і введення воєнного стану і прийняття закону про тимчасово окуповані території на Донбасі. 
    2. Саме тому, що це не зробили вчасно і стало наслідком обговорення можливості виборів на тих територіях. 
    3. Посол сказав те, як він розуміє владнання конфлікту. У нас же АТО, а не війна, у нас голосували закон у серпні 2014 року про особливий статус Донбасу...
    4. Обурюватись наслідками причин, які самі ж створили виглядає досить дивно.
    5. Чого ті ж депутати не зібрались і так не виступили коли ситуація загострилася в Авдіївці
    6. Ми не можемо поки що вийти з Мінських домовленостей. Будьмо реалістами.

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    7. Потрібен чіткий план, що буде після того, коли Мінськ себе вичерпає. Готуватись варто вже сьогодні.
    Джерело: блог Віталія Бали
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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