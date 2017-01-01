Про різницю між лобізмом та громадську діяльність
- Сьогодні, 12:58
-
Розсилка
Громадська діяльність - це поклик душі, а лобізм - це політичний бізнес (с)
Лобізм має таке саме відношення до громадської діяльності, як базар до благодійності.
Заява Шабуніна у телевізійній програмі, що він займається лобізмом, на мою думку, все прояснила стосовно певної частини так званих громадських активістів.
Тепер питання:
А лобізмом чиїх інтересів займаються так звані громадські активісти, якщо на їх «захист» виступили посольства іноземних країн?)
P.S. З корупцією повинні боротись правоохоронні органи.
P.P.S. А одними із викривачів корупціонерів, як правило є журналісти і ЗМІ. Без ЗМІ, жоден «активіст-корупціонер» не буде почутий.
P.P.P.S. Звичайно, що благодійні та громадські організації не повинні сьогодні подавати е-декларації, як чиновники, але у випадку, якщо вони не займаються лобізмом.
Джерело: блог Віталія Бали