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    Думки вголос

    Про різницю між лобізмом та громадську діяльність

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка
    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Громадська діяльність - це поклик душі, а лобізм - це політичний бізнес (с)

    Лобізм має таке саме відношення до громадської діяльності, як базар до благодійності.

    Заява Шабуніна у телевізійній програмі, що він займається лобізмом, на мою думку, все прояснила стосовно певної частини так званих громадських активістів.

    Тепер питання:

    А лобізмом чиїх інтересів займаються так звані громадські активісти, якщо на їх «захист» виступили посольства іноземних країн?)

    P.S. З корупцією повинні боротись правоохоронні органи.

    P.P.S. А одними із викривачів корупціонерів, як правило є журналісти і ЗМІ. Без ЗМІ, жоден «активіст-корупціонер» не буде почутий.

    P.P.P.S. Звичайно, що благодійні та громадські організації не повинні сьогодні подавати е-декларації, як чиновники, але у випадку, якщо вони не займаються лобізмом.

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ декларація активісти
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