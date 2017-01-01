Про різницю між лобізмом та громадську діяльність

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Шабунін

Громадська діяльність - це поклик душі, а лобізм - це політичний бізнес (с)

Лобізм має таке саме відношення до громадської діяльності, як базар до благодійності.

Заява Шабуніна у телевізійній програмі, що він займається лобізмом, на мою думку, все прояснила стосовно певної частини так званих громадських активістів.

Тепер питання:

А лобізмом чиїх інтересів займаються так звані громадські активісти, якщо на їх «захист» виступили посольства іноземних країн?)

P.S. З корупцією повинні боротись правоохоронні органи.

P.P.S. А одними із викривачів корупціонерів, як правило є журналісти і ЗМІ. Без ЗМІ, жоден «активіст-корупціонер» не буде почутий.

P.P.P.S. Звичайно, що благодійні та громадські організації не повинні сьогодні подавати е-декларації, як чиновники, але у випадку, якщо вони не займаються лобізмом.

Джерело: блог Віталія Бали

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