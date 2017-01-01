Продаж землі сьогодні - не просто дурня, а біда для країни

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про «продавців» землі

1. Чесно, навіть не уявляв наскільки ці люди фарисеї.

2. Всі ніби хочуть продавати землю. А ви її у когось купили? Чи може вам комуністична влада, після розпаду СРСР всім роздала землі колгоспів чи радгоспів просто так. А ви точно всі її заслужили? Ви у цьому впевнені?

3. Якщо ви усі власниками себе вважаєте, то чому не хочете на цій землі працювати?

4. Я думаю,що землю потрібно було не роздати а продати, а так це була чиста «комунізація» землі.

5. Тепер звичайно є бажаючі продати, але ж вам її не продавали. А щоб був товар, його потрібно спочатку у когось купити, а потім вже комусь продати.)

6. Мене тут «громадський діяч» і за сумісництвом ніби політолог чи експерт Віктор Таран назвав соціал-комуністом, я сподіваюсь, що він таки зрозуміє колись, що він написав.)

7. Отримане «на шару» і є тіпа комунізмом, але ж хочеться продати при капіталізмі.)

8. Я, насправді не проти того, щоб землю, яка в силу неправильних рішень колишньої влади комуністів була роздана, люди могли продати. Але, сьогодні цю землю має купити держава.

9. Ви можете мене називати комуністом, соціалістом, ворогом всіх селян, бо я по вашому про них не думаю, то ваше право, що не змінить мою точку зору.

10. Поки ми в Україні не зробимо систему рівних можливостей і запобіжників, а також не вияснимо яким чином і у який спосіб появились латифундисти, не наведемо реальний порядок із цими всіма питаннями, приймати тупо закон про продаж землі, бо так нам ще й радять «друзі», на мою думку, не просто дурня, а біда для країни.



P.S. Десь так. Бо вже починають трохи діставати.)

Джерело: блог Віталія Бали

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