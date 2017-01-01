Українська мова: війна, яка точиться не лише на Донбасі, а й у кожній оселі

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

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Українська мова

Противники української мови ніяк не хочуть заспокоїтись і зрозуміти, що як раніше було при СРСР чи російській імперії, в Україні вже не буде

Під моїм постом про мову привели, вислів письменника Василя Шкляра, що є квінтесенцією політики росії проти України протягом століть. Прочитайте уважно противники, тільки без істерик, а прихильники зробіть все можливе, щоб закон про мову був прийнятий.

«Є в української нації найбільший герой, який зазнав найжорстокіших нападів і якого росіяни намагалися знищити у першу чергу, бо знали, що з ним ми нездоланні. Це – наша мова. У час великих повстань українців проти московської влади у 20-х роках минулого сторіччя відомий воєначальник Червоної Армії Михайло Фрунзе сказав, що росіяни не здолають українців доти, поки не вирвуть у них наймогутнішу зброю – їхню мову. Не вдалося. Не вирвали. А якби так сталося, ми згинули б. Тому вони й досі не зреклися цієї мети. Тому війна точиться не лише на сході, а й у кожній нашій оселі – на екрані телевізора, у свідомості кожного з нас».

Джерело: блог Віталія Бали

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