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    Думки вголос

    Українська мова: війна, яка точиться не лише на Донбасі, а й у кожній оселі

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 19:06
    • Розсилка
    Українська мова
    Українська мова

    Противники української мови ніяк не хочуть заспокоїтись і зрозуміти, що як раніше було при СРСР чи російській імперії, в Україні вже не буде

    Під моїм постом про мову привели, вислів письменника Василя Шкляра, що є квінтесенцією політики росії проти України протягом століть. Прочитайте уважно противники, тільки без істерик, а прихильники зробіть все можливе, щоб закон про мову був прийнятий.

    «Є в української нації найбільший герой, який зазнав найжорстокіших нападів і якого росіяни намагалися знищити у першу чергу, бо знали, що з ним ми нездоланні. Це – наша мова. У час великих повстань українців проти московської влади у 20-х роках минулого сторіччя відомий воєначальник Червоної Армії Михайло Фрунзе сказав, що росіяни не здолають українців доти, поки не вирвуть у них наймогутнішу зброю – їхню мову. Не вдалося. Не вирвали. А якби так сталося, ми згинули б. Тому вони й досі не зреклися цієї мети. Тому війна точиться не лише на сході, а й у кожній нашій оселі – на екрані телевізора, у свідомості кожного з нас».

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    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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