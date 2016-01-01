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    Думки вголос

    Найкраще, що трапилося з Україною в 2016 році

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • 29 Грудня, 16:55
    • Розсилка
    Українська армія
    Українська армія

    Щодня в Україні з'являється якийсь скандал або негатив, тому вибирати найгірше з гіршого не буду, а зроблю акцент на хорошому

    Мовою оригіналу

    Количество «зрад» года, что уходит настолько большое, что выбрать из них самую «зрадную» не удается. Каждый день в Украине появляется какой-то скандал или негатив, поэтому выбирать худшее из худшего не буду, а сделаю акцент на хорошем.

    Среди лучшего, что случилось с нами в этом году я отметил следующее:

    - В 2016 Украина смогла хорошо укрепить свою армию. Мы видим, как наши Вооруженные Силы на глазах улучшаются и стают сильнее каждый день.

    - В этом году мы укрепили гражданское общество. Теперь заставляет власть считаться с собой.

    - Год, что уходит отметился принятием закона «О медиации», который, фактически, изменит ситуацию в судебной системе Украины (этому закону целенаправленно не давали пройти многие годы).

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    Кроме того, хочется вспомнить хорошую работу украинской делегации в ПАРЕ (членом которой я являюсь) и в других международных институциях. Дипломатам удалось посодействовать принятию важных резолюций, которые доказали всему миру, что Россия – опасный агрессор.

    Джерело: Обозреватель

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    армія
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