Найкраще, що трапилося з Україною в 2016 році

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська армія

Щодня в Україні з'являється якийсь скандал або негатив, тому вибирати найгірше з гіршого не буду, а зроблю акцент на хорошому

Мовою оригіналу

Количество «зрад» года, что уходит настолько большое, что выбрать из них самую «зрадную» не удается. Каждый день в Украине появляется какой-то скандал или негатив, поэтому выбирать худшее из худшего не буду, а сделаю акцент на хорошем.

Среди лучшего, что случилось с нами в этом году я отметил следующее:

- В 2016 Украина смогла хорошо укрепить свою армию. Мы видим, как наши Вооруженные Силы на глазах улучшаются и стают сильнее каждый день.

- В этом году мы укрепили гражданское общество. Теперь заставляет власть считаться с собой.

- Год, что уходит отметился принятием закона «О медиации», который, фактически, изменит ситуацию в судебной системе Украины (этому закону целенаправленно не давали пройти многие годы).

Кроме того, хочется вспомнить хорошую работу украинской делегации в ПАРЕ (членом которой я являюсь) и в других международных институциях. Дипломатам удалось посодействовать принятию важных резолюций, которые доказали всему миру, что Россия – опасный агрессор.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»