Що думає Трамп про війну в Україні? Вирізки з американських газет

Микола Бєлєсков Аналітик

Микола Бєлєсков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Президент США Трамп

В ЗМІ США в останні дні вийшли матеріали, які змушують сумніватися на скільки реально офіційному Києву вдається донести свою думку до самого 45 очільника Білого Дому і переконати його.

Мова іде про наступні статті:

в The New York Times від 19 травня 2017 року, де говориться що Дональд Трамп під час зустрічі із Сергієм Лавровим заявив, що його не особливо хвилює конфлікт на сході України.

в The Wall Street Journal від 21 травня 2017, про те що адміністрація Трампа у бюджеті 2018 року планує безоплатну допомогу військову змінити на допомогу на основі кредитів.

Претензій до української дипломатії немає - вони роблять свою справу, однак гарантії на успіх немає ніколи.

Більше схиляюся до того, що може менше треба кидати скільки ресурсів на America first в українській зовнішній політиці і переходити до Ukraine first - менше гнатися за отриманням часто ефемерної підтримки зовнішніх акторів для хоча б часткового зрівноваження сил опонента (в теорії міжнародних відносин така річ називається external balancing) і переходити до нарощення власного потенціалу через концентрацію максимуму уваги і зусиль на розвитку власної держави(internal balancing). Щоб не залежати від примх людини, яку не особливо за його словами наш конфлікт хвилює...

З.І. Може це все перше враження від цих статей?! Гарно аби так і було лише.

Джерело: блог Миколи Бєлєскова

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