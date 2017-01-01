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    Думки вголос

    Як тільки оголошують перемир'я - чекай війни

    • Роман Бочкала

      Журналіст

    • Сьогодні, 08:06
    • Розсилка

    Чергове перемир'я призведе тільки до чергового загострення.

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    По предыдущему опыту как только объявляют перемирие — жди войны. Видимо, в ближайшее время нас ожидают какие-то политические процессы. А для этого нужно мобилизовать внимание общественности на Донбассе. В эти перемирия уже давно никто не верит ни на Востоке Украины, нигде вообще. Думаю, что опять будут какие-то теракты, массированные обстрелы и подобное.

    И вообще, вряд ли на Донбассе что-то может измениться глобально на протяжении ближайшего года. Разве что если начнутся какие-то серьезные политические тектонические процессы. Все чаще звучит речь о том, что могут быть какие-то досрочные выборы, в результате каких-то политических процессов могут быть принять какие-то политические решения. Но это пока туманная перспектива и если исходить из ситуации, которая есть на данный момент, то о каких-то кардинальных изменениях говорить не приходится.

    Вот я переписываюсь с жителями оккупированных территорий и при всем их желании вернуться в Украину, под контроль украинских властей, они сами уже все чаще упаднически пишут, что шансы тают. Они все меньше верят в это, находясь на Донбассе. Хотя эти люди патриоты, но по обе стороны уже происходит некое окостенение и разграничение. И этот процесс, к сожалению, неминуем. Такое мы наблюдали в других странах из замороженными конфликтами. А украинский конфликт он уже такой. Хоть мы и боимся этого термина, но по большему счету он уже такой.

    Давайте вспомним Нагорный Карабах, где стороны до сих пор мирятся, тоже кстати, в рамках Минского процесса. И сколько уже лет пройшло? 20? 25?

    Джерело: Информатор

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    АТО бойовики на Донбасі Донбас війна
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