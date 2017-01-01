Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Після інаугурації Трампа підписався на електронну розсилку Білого дому.

Ось отримав перше повідомлення, перше речення якого переконувало мене в тому, що «минуло лише 6 тижнів з моменту приходу на посаду президента Дональда Дж.Трампа, а наша країна вже рухається в правильному напрямку.»

Треба визнати, що навіть Україна після президентських виборів 2014 року не почала жити по-новому так швидко.

Насправді політична ситуація в США впевнено розвивається в сторону кризи. Генпрокурор США був змушений взяти самовідвід від нагляду за розслідуванням звинувачення оточення Трампа у незаконних контактах з офіційними представниками Росії. Справа в тому, що під час затвердження на посаду він кілька разів спростував, що під час виборчої кампанії мав контакти з росіянами. Як часто буває з посадовцями, він думав, що його питають про контакти в якості представника виборчого штабу Трампа, тому сказав, що зустрічей не було. Але в якості сенатора США він, виявляється, двічі зустрічався з послом РФ в США. За подібних обставин у 1972 року інший забудькуватий чи затурканий генпрокурор подав у відставку. Думаю, що і для цього ситуація далеко не завершилась.

Окрім цього, юридичний радник Білого дому офіційно попередив працівників Білого дому, що вони мають докласти усіх зусиль для збереження усіх матеріалів, що проливають світло на контакти членів виборчого штабу Трампа з росіянами. Це у нас так буває - зник лист з митниці, значить контрабанди не було. А в правових державах, якщо документи були, але перед слідством зникли, значить хтось перешкоджав слідству і має бути за це покараний. Отже, юридичний радник Білого дому вже розуміє, куди віє правовий вітер у Вашингтоні.

Спостерігаємо далі.

Джерело: блог Богдана Яременка

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