Про безпеку в новорічну ніч
- Вчора, 09:08
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Розсилка
Сергій Пашинський
Збройні сили не спали в новорічну ніч - захищали нас. Троє військовослужбовців поранені.
Генеральні консули в Стамбулі і Мюнхені або не спали, або не доспали, розбираючись чи не постраждали українці в теракті в Стамбулі і від вибуху в Нюрнбергу. Українців серед жертв, Богу дякувати, ніби немає.
Голова парламентського комітету Сергій Пашинський теж захищав українців. Від небезпеки однієї машини без увімкнених габаритів на одній дорозі. В результаті поранений один українець.
Як по-різному різні представники української влади уміють захищати свій народ.
Джерело: блог Богдана Яременка
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