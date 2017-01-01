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    Думки вголос

    Про безпеку в новорічну ніч

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Вчора, 09:08
    • Розсилка
    Сергій Пашинський
    Сергій Пашинський

    Збройні сили не спали в новорічну ніч - захищали нас. Троє військовослужбовців поранені.

    Генеральні консули в Стамбулі і Мюнхені або не спали, або не доспали, розбираючись чи не постраждали українці в теракті в Стамбулі і від вибуху в Нюрнбергу. Українців серед жертв, Богу дякувати, ніби немає.

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    Голова парламентського комітету Сергій Пашинський теж захищав українців. Від небезпеки однієї машини без увімкнених габаритів на одній дорозі. В результаті поранений один українець.

    Як по-різному різні представники української влади уміють захищати свій народ.

    Джерело: блог Богдана Яременка

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