Про безпеку в новорічну ніч

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський

Збройні сили не спали в новорічну ніч - захищали нас. Троє військовослужбовців поранені.

Генеральні консули в Стамбулі і Мюнхені або не спали, або не доспали, розбираючись чи не постраждали українці в теракті в Стамбулі і від вибуху в Нюрнбергу. Українців серед жертв, Богу дякувати, ніби немає.

Голова парламентського комітету Сергій Пашинський теж захищав українців. Від небезпеки однієї машини без увімкнених габаритів на одній дорозі. В результаті поранений один українець. Як по-різному різні представники української влади уміють захищати свій народ.

Джерело: блог Богдана Яременка

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