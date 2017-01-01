Про різницю української і британської політики

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що робить українська влада, якщо її народ не помічає реформ, боротьби з корупцією, не вірить, що влада може вивести країну з війни?

Називає опонентів «рукою Кремля», «лайнометами», закликає не розхитувати човен, переконує усіх, що її заміна – це точно означатиме смерть країни і т. п.

Що робить правляча у Великобританії партія, коли не впевнена, що її рецепти виходу з ЄС сприймаються в суспільстві?

Оголошує позачергові парламентські вибори, аби отримати вотум довіри і реалізувати свій курс.

І не треба лишень мені розказувати, що в Британії немає війни. Можна подумати, якби Україна не вела війну, нинішня влада поводилась би якось інакше?

Джерело: блог Богдана Яременка

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