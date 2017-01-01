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    Думки вголос

    А тепер російський «Дождь» кислотними опадами на Україну пролився

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Сьогодні, 08:17
    • Розсилка

    Ану ж нагадайте, які плачі лунали в соцмережах, коли в Україні за «Крим наш» припинили трансляцію російського колись опозиційного каналу «Дождь».

    Усі тоді такими лібералами поробилися... Так за «хороших» росіян вболівали, нашу владу за невдячність лаяли..

    А тепер вам, шановні, ваш «Дождь» кислотними опадами пролився – перший поспішив вислужитися перед новим хазяїном, зразу після вибухів у пітерському метро сповістив, що потрібно шукати «украінскій слєд».

    Давайте вже нарешті забудемо про щось позитивне чи чесне в королівстві кривих дзеркал.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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