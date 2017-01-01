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    Думки вголос

    Роман Зозуля та просякнута рашистською пропагандою Європа

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Сьогодні, 22:12
    • Розсилка
    Роман Зозуля
    Роман Зозуля

    Старші з нинішніх іспанських вболівальників ще встигли побувати в членах фашистської франкістської партії Фаланги, а середні за віком радісно відвідували засідання франкістської молодіжки в середині 1970-их

    Трошки про політичні абсурди навколо спорту. Фанати команди Райо Вальєкано звинуватили в фашизмі нашого футболіста Романа Зозулю, який мав грати за цю команду. Приводом стала його футболка з тризубом тощо...

    Це всі не раз чули в новинах, тема не нова. Але просто задумаємося про весь абсурд ситуації. Це команда з Іспанії, з Мадрида! Не з Барселони, де були стійкі антифранкістські традиції, а з Мадрида, де до самої смерті Франко в 1975 році жодна собака проти фашистів гавкнути не сміла.

    Футбольні фанати, батьки яких на 100% (не на 99%, а таки на всі 100!) були прихильниками фашистського Національного Руху Фаланги Франсіско Франко, а футболісти лише кілька десятиліть тому гордилися значками Фаланги, які їм уже на схилі років з почестями вручав фашистський лідер.

    Старші з нинішніх вболівальників ще встигли побувати в членах фашистської франкістської партії Фаланги, а середні за віком радісно відвідували засідання франкістської молодіжки в середині 1970-их. А коли фашизм почав відступати, вболівальники цієї та інших спортивних команд пару разів влаштували фашистські шабаші й погроми в столиці. Тоді постраждали чимало прихильників короля Хуана Карлоса та антифашистських сил.

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    І сьогодні ці фашистські викидні сміють називати фашистом українського спортсмена-патріота за тризуб на футболці та портрет Шевченка й допомогу нашим бійцям, які борються проти фашистської Росії.

    Отака сумна казочка в просякнутій рашистською пропагандою Європі намалювалася.

    Джерело: zik.ua
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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