Росіяни вигадали нову версію щодо техніки та зброї у бойовиків на Донбасі

Роман Цимбалюк Журналіст

Роман Цимбалюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Війна в Чечні

Україна – не Росія

Мовою оригіналу

Некоторые люди сами добровольно выставляют себя в не лучшем свете.

Мне очень часто граждане РФ пытаются доказать, что на востоке Украины «гражданская война». Иногда я этот поток сознания просто игнорирую. Но, тем не менее, есть несколько «убойных» аргументов, в подтверждение официальной кремлевской версии.

Последнее время вырисовывается вот такая интерпретация: украинцы сами продают «ополченцам» оружие и военную технику. Версия про «шахты» не особо прижилась тут.

Спрашиваю, где логика в этом. Тем более что у россиян, контролирующих Донбасс, по нелепому совпадению, вооружение и модификации танков, которых никогда не было в Вооруженных силах Украины, но это все стоит на вооружении у российской армии.

Ответ: ну как же, российская армия продавала оружие в Чечне своим противникам, особенно в первую кампанию, значит и у вас так.

ДБ.

Классиков читайте: Украина – не Россия.

Джерело: блог Романа Цимбалюка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»