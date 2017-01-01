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    Думки вголос

    Росіяни вигадали нову версію щодо техніки та зброї у бойовиків на Донбасі

    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:55
    • Розсилка
    Війна в Чечні
    Війна в Чечні

    Україна – не Росія

    Мовою оригіналу

    Некоторые люди сами добровольно выставляют себя в не лучшем свете.

    Мне очень часто граждане РФ пытаются доказать, что на востоке Украины «гражданская война». Иногда я этот поток сознания просто игнорирую. Но, тем не менее, есть несколько «убойных» аргументов, в подтверждение официальной кремлевской версии.

    Последнее время вырисовывается вот такая интерпретация: украинцы сами продают «ополченцам» оружие и военную технику. Версия про «шахты» не особо прижилась тут.

    Спрашиваю, где логика в этом. Тем более что у россиян, контролирующих Донбасс, по нелепому совпадению, вооружение и модификации танков, которых никогда не было в Вооруженных силах Украины, но это все стоит на вооружении у российской армии.

    Ответ: ну как же, российская армия продавала оружие в Чечне своим противникам, особенно в первую кампанию, значит и у вас так. 

    ДБ.

    Классиков читайте: Украина – не Россия.

    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі зброя пропаганда військова техніка
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