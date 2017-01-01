Росіяни вигадали нову версію щодо техніки та зброї у бойовиків на Донбасі
- Сьогодні, 15:55
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Розсилка
Україна – не Росія
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Некоторые люди сами добровольно выставляют себя в не лучшем свете.
Мне очень часто граждане РФ пытаются доказать, что на востоке Украины «гражданская война». Иногда я этот поток сознания просто игнорирую. Но, тем не менее, есть несколько «убойных» аргументов, в подтверждение официальной кремлевской версии.
Последнее время вырисовывается вот такая интерпретация: украинцы сами продают «ополченцам» оружие и военную технику. Версия про «шахты» не особо прижилась тут.
Спрашиваю, где логика в этом. Тем более что у россиян, контролирующих Донбасс, по нелепому совпадению, вооружение и модификации танков, которых никогда не было в Вооруженных силах Украины, но это все стоит на вооружении у российской армии.
Ответ: ну как же, российская армия продавала оружие в Чечне своим противникам, особенно в первую кампанию, значит и у вас так.
ДБ.
Классиков читайте: Украина – не Россия.
Джерело: блог Романа Цимбалюка