Як Росія вигадує терористів у Криму

Роман Цимбалюк Журналіст

Роман Цимбалюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Зейтуллаєв

«За весь час, поки Крим знаходився під юрисдикцією України, на території півострова не було ні терористичних організацій, ні терористичних актів. З приходом Росії у нас раптом з'явилися терористи»

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Утренний рейс Москва-Ростов-на-Дону. Полтора часа, и самолет совершает посадку в этом южном «миллионике», который давно снискал у украинцев дурную славу. Ростовская область – это главный хаб российской военной агрессии против Украины.

Здесь совершенно открыто разворачивают новые дивизии «для сдерживания НАТО», а на деле российские военнослужащие прекрасно знают, что готовятся воевать, и воюют не с мифическими поработителями из альянса, а с украинцами. Кадровые части РФ - главный донор войны на Донбассе и второй эшелон для армий «республик», выдуманных Кремлем. Именно здесь, в непосредственной близости от российско-украинской границы, чтобы далеко не ходить, не стесняются обучать «шахтеров и трактористов». И именно отсюда потоком на Донбасс идет военная техника и боеприпасы. Еще в Ростове-на-Дону судят граждан Украины.

Здесь расположено уникальное учреждение – Северо-Кавказский военный суд. Через него проходят дела по статье «терроризм». И действительно, попадая в здание суда, сразу чувствуешь этот особенный дух терроризма «по-российски»: посетители - женщины в хиджабах и мужчины с настоящими бородами, а фамилии обвиняемых говорят, что они, в основном, из мусульманских республик Северного Кавказа России и оккупированного Крыма. Не так давно с местной Фемидой лично познакомилась Надежда Савченко. Отсюда на зону уехали украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Здесь же оформляют в «террористов» крымских татар. Руслан Зейтуллаев – один из них. В России его судят за «организацию терроризма» (с января 2015 года он находится в российском СИЗО). В сентябре прошлого года «крымскую четверку» ( Руслан Зейтуллаев получил 7 лет тюрьмы, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов по 5 лет лишения свободы) уже осудили. Однако 7 лет для Зейтуллаева российской прокуратуре показалось недостаточно, и его решили назначить организатором террористической ячейки Хизб ут-Тахрир в Севастополе. Важно, что эта исламская организация абсолютно легально действует в Украине, но в Крыму, после аннексии, ее члены в одно мгновение превратились в террористов. Любопытно также, что ни один из осужденных крымских татар так и не признал свое членство в этой самой Хизб ут-Тахрир. И остается тайной, чем именно помешали эти люди ненасытной ядерной державе.

Здесь же оформляют в «террористов» крымских татар. Руслан Зейтуллаев – один из них. В России его судят за «организацию терроризма» (с января 2015 года он находится в российском СИЗО). 26 апреля суд был коротким. Тридцать минут (!) судейской работы – и срок заключения для Руслана Зейтуллаева увеличивается на 5 лет. Равнодушный голос читает заранее заготовленный приговор: «Суд приговорил Зейтуллаева Руслана Борисовича признать виновным в организации деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством РФ, признана террористической. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима». От украинских дипломатов из Генконсульства в Ростове-на-Дону узнаю: осудили крымских татар на основании показаний тайного свидетеля и предателей из числа бывших сотрудников СБУ.



Похудевший за время голодовки Руслан Зейтуллаев успевает выступить с кратким последним словом из стеклянного аквариума.

«Прошу услышать меня. Это правдивый и неправомерный приговор. Я не согласен с ним и буду обжаловать. Я прекращаю голодовку по причине того, что я не увидел за 22 суток ни одного представителя власти в СИЗО. Также делаю это по просьбе моего народа, моих братьев и сестер», - тихо говорит он. Родственников и друзей настоятельно простят покинуть зал. Знакомлюсь с группой поддержки Руслана. Несколько молодых людей специально приехала из Крыма на оглашение приговора.

«Что мы здесь делаем? Приехали поддержать нашего соотечественника – он такой же крымский татарин, такой же, как и мы - крымский мусульманин. Его осудили на 12 лет за инакомыслие. Не секрет, в Крыму много подобных процессов. Из новостей, которые мы читаем и смотрим по телевидению, сроки по статьям «терроризм» и «экстремизм» получили 19 человек», - рассказывает Нариман.

«Но это не то, что присуще нашему народу, нашей религии, нашей культуре, нашим традициям. Терроризма в Крыму не было, нет, и быть, в принципе, не может», - делится он впечатлениями от суда. Тут же, на улице у здания суда, пытаюсь пообщаться с женой Руслана. Она отказывается и говорит, что если начнет что-то рассказывать, не сможет сдержать слез, а ей обещали свидание с мужем. Поэтому беседую с адвокатом осужденного Эдемом Семеляевым.

«Мы это расцениваем как давление на крымских татар. За все время, пока Крым находился под юрисдикцией Украины, на территории полуострова не было ни террористических организаций, ни террористических актов. С приходом России у нас вдруг появились террористы. Хотят из крымских татар слепить образ террориста, якобы мы люди, которые готовы все взрывать и убивать», - говорит он.

Семеляев намерен оспорить это решение в Верховном суде РФ, а потом направить иск в Европейский суд по правам человека. Оптимизма и надежды на успех, впрочем, в его голосе не слышно. Стоит отметить, что на заседание суда приехал чуть ли не весь состав Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону. Дипломаты отмечают, что российские власти не допускают к Руслану представителей Украины и всячески блокируют помощь от нашего государства.

«Это все выглядит как судебный фарс, потому что после преступной аннексии Крыма начались все эти дела. Сначала - Сенцов-Кольченко. Сейчас - крымские татары. Делают это с целью запугать жителей Крыма граждан Украины», - сетует генконсул консул Украины Виталий Москаленко.

26 апреля 2017 года еще один гражданин Украины получил статус политзаключенного. Карательная система Российской Федерации продолжает создавать «террористов» и «диверсантов» из жителей оккупированных территорий, обрекая их на долгие годы в российских колониях и тюрьмах.



Джерело: УНІАН

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