Безвізовий режим: нові темники
- Сьогодні, 19:07
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Європа дала безвіз від утоми від України та інші темники на сьогодні
Темники на сьогодні.
Всі поїдуть з України.
Євромужики позабирають всіх красивих українських баб. Замість козачат будуть гібриди з чорнобровими/рудими/жабоідами/макаронниками/фріцами.
Лікарі-вчителі-вчені митимуть унітази, в які нагадили німці та італійці.
Вкраїнські родючі землі заполонять араби і китайці.
Не буде кому воювати в АТО.
Докрадуть те, що не докрали. Розпилять заводи, колгоспи, фабрику Рошен, металургійні контори, шахти, бурштинові копанки.
Європа дала безвіз від утоми від України.
Економічно краще було би з братніми державами.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої
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