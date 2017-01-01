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    Думки вголос

    Безвізовий режим: нові темники

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 19:07
    • Розсилка

    Європа дала безвіз від утоми від України та інші темники на сьогодні

    Темники на сьогодні.

    Всі поїдуть з України.

    Євромужики позабирають всіх красивих українських баб. Замість козачат будуть гібриди з чорнобровими/рудими/жабоідами/макаронниками/фріцами.

    Лікарі-вчителі-вчені митимуть унітази, в які нагадили німці та італійці.

    Вкраїнські родючі землі заполонять араби і китайці.

    Не буде кому воювати в АТО.

    Докрадуть те, що не докрали. Розпилять заводи, колгоспи, фабрику Рошен, металургійні контори, шахти, бурштинові копанки.

    Європа дала безвіз від утоми від України.

    Економічно краще було би з братніми державами.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    безвізовий режим ЄС Європа
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