Безвізовий режим: нові темники

Європа дала безвіз від утоми від України та інші темники на сьогодні

Темники на сьогодні.

Всі поїдуть з України.

Євромужики позабирають всіх красивих українських баб. Замість козачат будуть гібриди з чорнобровими/рудими/жабоідами/макаронниками/фріцами.

Лікарі-вчителі-вчені митимуть унітази, в які нагадили німці та італійці. Вкраїнські родючі землі заполонять араби і китайці. Не буде кому воювати в АТО. Докрадуть те, що не докрали. Розпилять заводи, колгоспи, фабрику Рошен, металургійні контори, шахти, бурштинові копанки. Європа дала безвіз від утоми від України. Економічно краще було би з братніми державами.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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