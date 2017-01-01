Крок за кроком очищуємо країну від раку «русского міра»

Фото: УНІАН Ігор Шувалов

Радує, коли у високих кабінетах попри все знаходиться місце і для державницьких рішень, а не чогось на кшталт «купив кефіру і селфі зробив»

Шувалова вислали на 5 років. Прекрасно.

Однак в часи інтернету, телеграмів та меседжерів можна курувати інформаційну політику з будь-якої точки світу.

Шкода, що СБУ до цього часу не розслідувало переписку бабетти Столярової і її внесок в перетасовці та деформації інформаційного поля. Шкода, що топи української політики капають слиною, повторюючи рефлекси собаки Павлова, та біжать давати ексклюзиви Інтеру.

І повна фігня, коли до 9 травня ІНТЕР закликає прийти на акцію бессммертних ходів, а потім Безлюдна цілий день транслює ці ходи в прямому ефірі.

Шувалов геть! Це прекрасно. Однак скоріше від безсилля і бажання влади перекрити позитивчиком минулі факапи. Крім того, не було би ніяких шувалових без грошей і уседозволеності Фірташа, Льовочкіна і численних компромісів із совістю нинішніх владців.

МВС, Авакову і Турчинову за витворення пропагандиста Кремля, патрона Столярової великий респект!

Минулого тижня рада ухвалила штрафи за колорадську стрічку і закрила однокласники - за те теж велика подяка. Кроком за кроком очищуємо країну від раку русского мира і його похідних. Радує, коли у високих кабінетах попри все знаходиться місце і для державницьких рішень, а не чогось на кшталт - купив кефіра і селфі зробив).

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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