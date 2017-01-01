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    Думки вголос

    Крок за кроком очищуємо країну від раку «русского міра»

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка
    Ігор Шувалов
    Фото: УНІАН
    Ігор Шувалов

    Радує, коли у високих кабінетах попри все знаходиться місце і для державницьких рішень, а не чогось на кшталт «купив кефіру і селфі зробив»

    Шувалова вислали на 5 років. Прекрасно.

    Однак в часи інтернету, телеграмів та меседжерів можна курувати інформаційну політику з будь-якої точки світу.

    Шкода, що СБУ до цього часу не розслідувало переписку бабетти Столярової і її внесок в перетасовці та деформації інформаційного поля. Шкода, що топи української політики капають слиною, повторюючи рефлекси собаки Павлова, та біжать давати ексклюзиви Інтеру.

    І повна фігня, коли до 9 травня ІНТЕР закликає прийти на акцію бессммертних ходів, а потім Безлюдна цілий день транслює ці ходи в прямому ефірі.

    Шувалов геть! Це прекрасно. Однак скоріше від безсилля і бажання влади перекрити позитивчиком минулі факапи. Крім того, не було би ніяких шувалових без грошей і уседозволеності Фірташа, Льовочкіна і численних компромісів із совістю нинішніх владців.

    МВС, Авакову і Турчинову за витворення пропагандиста Кремля, патрона Столярової великий респект!

    Минулого тижня рада ухвалила штрафи за колорадську стрічку і закрила однокласники - за те теж велика подяка. Кроком за кроком очищуємо країну від раку русского мира і його похідних. Радує, коли у високих кабінетах попри все знаходиться місце і для державницьких рішень, а не чогось на кшталт - купив кефіра і селфі зробив).

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    МВС СБУ Інтер
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