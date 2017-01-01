Мітинги в Росії. Як Путіну вийти з незручної ситуації?

Акція протесту в Москві

Навальний постраждає мінімально. Зручний манекен для вітрини демократії - дивіться, мовляв, у нас є опозиція

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Как царь запоребриковский может выйти из неудобной ситуации?

1. Уволить Диму, как боярина с истёкшим сроком годности. Плебеи довольны. Власть вырулила малой кровушкой, условные демократы типа победили.

2. Посадить несколько десятков неугодных за «несанкционированный митинг». СМИ правильно обработают население, что бунтовщики угрожали стабильности, великой России, Путину. Заодно решение припугнёт всех, кто перья поднимал.

3. Эскалация военных действий в Донбассе/на границе с Украиной/в Сирии дабы сместить акценты -- сплочение нации под лозунгом у нас войны с бандеровцами/америкосами. Маленькая и победоносная война -- всегда эффективно.

4. Показательно побороть небольшую коррупцию. Личное окружение не трогать. Но это тоже напугает соратников, чтобы о бунтах и перевороте даже не мечтали.

5. Больше писать, рассказывать об Украине. Новости из «страны 404» русский пипл отлично хавает это отвлекает и от коррупции, и от проблем с демократией, и от того, что Путин нацелился на славу то ли Гитлера, то ли Наполеона.

6. Лёгкий социальный популизм. Кинуть копеечку малоимущим. В ответ малоимущие скажут, что никакой коррупции нет, а Путин печётся о простом народе.

7. Армию тоже кормить будут. На имидже русской мощной суперармии держится львиная доля популярности Путина.

8. Навальный пострадает минимально. Удобный манекен для приятной витрины демократии - смотрите, дескать, у нас есть оппозиция. Мы ей не мешаем выражать свой плюрализм.

9. Небольшой теракт в России. Хорошая картонка врага, покусившегося на стабильность великой России изнутри. Врага уничтожить. Выйти на люди с победоносным заявлением.

10. Закрутить гайки. Только верные люди из ФСБ везде.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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