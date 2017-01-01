Що робити владі зі скандальним рішенням про абонплату за газ

Дмитро Вовк

Цей сесійний тиждень точно пройде під егідою «рошенівського Вовка у відставку», «проолігархічне лобі не пройде», «ми врятуємо народ як бетмени»

По факту швидке лобістське рішення НКРЕ на догоду Фірташу не лише:

Роздраконило нарід, Допомагає Фірташу оплатити послуги елітної команди адвокатів, які відбивають його від перспективи американської відсидки (колишній прокурор Чикаго, екс-міністр безпеки США мають гонорари з багатьма нулями),

А й швидко подарувало нашій фантастичній опозиції «Самопоміч», «Батьківщина», частково і ситуативно Ляшку, аби розхитувати будку, нарощувати особистий рейтинг. «Опоблок» доєднається дотично і грамотно змобілізує свою цільову аудиторію: «при нашей власти никто не обдирал укрАинцев как липку».

Цей сесійний тиждень точно пройде під егідою «рошенівського Вовка у відставку», «проолігархічне лобі не пройде», «ми врятуємо народ як бетмени».

Щоби не дарувати на пустому місці козирі популістам, як Юля, Семенченко, Соболєв, парасюки всіх видів і мастей, треба:

переглядати скандальне рішення, гідно через Вовка обіграти слизьку тему -- публічно шмагання, поміняти. навчитися в 15000 раз пояснювати зроблене. Спочатку думаємо, тоді робимо. Щоби не гасити пожежі решетом потім, як уже було з блокадою і так далі.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»