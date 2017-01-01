Що робити владі зі скандальним рішенням про абонплату за газ
- Сьогодні, 13:50
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Розсилка
Цей сесійний тиждень точно пройде під егідою «рошенівського Вовка у відставку», «проолігархічне лобі не пройде», «ми врятуємо народ як бетмени»
По факту швидке лобістське рішення НКРЕ на догоду Фірташу не лише:
- Роздраконило нарід,
- Допомагає Фірташу оплатити послуги елітної команди адвокатів, які відбивають його від перспективи американської відсидки (колишній прокурор Чикаго, екс-міністр безпеки США мають гонорари з багатьма нулями),
А й швидко подарувало нашій фантастичній опозиції «Самопоміч», «Батьківщина», частково і ситуативно Ляшку, аби розхитувати будку, нарощувати особистий рейтинг. «Опоблок» доєднається дотично і грамотно змобілізує свою цільову аудиторію: «при нашей власти никто не обдирал укрАинцев как липку».
Цей сесійний тиждень точно пройде під егідою «рошенівського Вовка у відставку», «проолігархічне лобі не пройде», «ми врятуємо народ як бетмени».
Щоби не дарувати на пустому місці козирі популістам, як Юля, Семенченко, Соболєв, парасюки всіх видів і мастей, треба:
- переглядати скандальне рішення,
- гідно через Вовка обіграти слизьку тему -- публічно шмагання, поміняти.
- навчитися в 15000 раз пояснювати зроблене. Спочатку думаємо, тоді робимо. Щоби не гасити пожежі решетом потім, як уже було з блокадою і так далі.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої