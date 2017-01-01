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    Думки вголос

    Що робити владі зі скандальним рішенням про абонплату за газ

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 13:50
    • Розсилка
    Дмитро Вовк
    Дмитро Вовк

    Цей сесійний тиждень точно пройде під егідою «рошенівського Вовка у відставку», «проолігархічне лобі не пройде», «ми врятуємо народ як бетмени»

    По факту швидке лобістське рішення НКРЕ на догоду Фірташу не лише:

    1. Роздраконило нарід,
    2. Допомагає Фірташу оплатити послуги елітної команди адвокатів, які відбивають його від перспективи американської відсидки (колишній прокурор Чикаго, екс-міністр безпеки США мають гонорари з багатьма нулями),

    А й швидко подарувало нашій фантастичній опозиції «Самопоміч», «Батьківщина», частково і ситуативно Ляшку, аби розхитувати будку, нарощувати особистий рейтинг. «Опоблок» доєднається дотично і грамотно змобілізує свою цільову аудиторію: «при нашей власти никто не обдирал укрАинцев как липку».

    Цей сесійний тиждень точно пройде під егідою «рошенівського Вовка у відставку», «проолігархічне лобі не пройде», «ми врятуємо народ як бетмени».

    Щоби не дарувати на пустому місці козирі популістам, як Юля, Семенченко, Соболєв, парасюки всіх видів і мастей, треба:

    1. переглядати скандальне рішення,
    2. гідно через Вовка обіграти слизьку тему -- публічно шмагання, поміняти.
    3. навчитися в 15000 раз пояснювати зроблене. Спочатку думаємо, тоді робимо. Щоби не гасити пожежі решетом потім, як уже було з блокадою і так далі.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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