Скандал з абонплатою за газ: як розбити кілька разів лоба граблями

Абонплата за газ

Кожен грамотний популіст зараз сповна поюзає тему тарифів аби отримати бонуси до рейтингів

Молодого реформатора Дмитра Вовка чисто по-людськи шкода)

Буквально за три доби непримітний хлопець зі стрімкою кар'єрою перетворився у нового ворога народу.

На нового козла відпущення.

Викликали на килим на фракцію БПП, хоча НКРЕ формально незалежний орган. Отримав порцію критики. Вранці Порошенко попросив призупинити рішення про абонплату. Гройсман попрохав те саме.

Комісія врешті призупинила. Але маховик ненависті спинити не так просто. Юля в парламенті погрожує збирати по 13-15 рад щодня (контрольованих Батьківщиною в провінціях) проти репресій влади. Березюк, чий партійний лідер перетворив інтелігентне місто Львів у сміттєву клоаку, теж не цурається розповідати про комунальний геноцид.

Ляшки блокують працюючу раду) - практичного ефекту нуль, однак буде що розповісти про невпинну боротьбу увечері.

Навіщо взагалі було гратися в завідомо програшну абонплату за газ? Наш нарід за останній рік і так останній рік ретельно вчився, як перебороти в собі пострадянські відчуття «все безплатно» і платити досить високі комунальні послуги. Погодились. Бо це і є крок до енергетичної незалежності і краще сплатити десь вище, аби менше дісталось «Газпрому» і його енергетично-політичним прокладками всередині країни. Однак, коли по закінченню опалювального сезону тобі пропонують платити далі, аби у Фірташа був якісний юридичний супровід в протистоянні з американським ФБР - це фігня.

І кожен грамотний популіст зараз сповна поюзає тему тарифів аби отримати бонуси до рейтингів.

В цілому історія з абонплатою - традиційна українська ментальна сага як розбити кілька разів лоба граблями. Однак не зробити жодних висновків, а покласти під ноги кілька граблів і утнути гопака.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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