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    Думки вголос

    Собача будка, яка завдала Банковій іміджевих втрат

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:16
    • Розсилка

    Фільтруйте базар, приймайте державницькі рішення - і ніхто слова не скаже проти

    Якось у шкільні роки ми мали спільне трудове навчання з хлопцями, тому я можу зробити і підставку для ялинки, і шпаківню.

    Однак заява з вуст президента про чуваків, які розхитують лодку, а самі не зробили ані будки - це гидотно.

    Суть навіть не в тому, що спічрайтер недогледів і скопіпастив стару заяву Колесникова. Просто після іміджевого виграшу за очками так званих блокадників - після запущеної бурхливої дискусії про торгівлю з Донбасом, будь-яка різка заява Банкової гратиме проти неї.

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    Фільтруйте базар, приймайте державницькі рішення - і ніхто слова не скаже проти.

    P. S. За різкістю оцей вираз про будку можна прирівняти до легендарних «да пашлі ви» і «набралась кредитів, як сучка бліх». Нормальна така робітничо-гопічна політика.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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