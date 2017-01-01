Собача будка, яка завдала Банковій іміджевих втрат
- Сьогодні, 10:16
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Розсилка
Фільтруйте базар, приймайте державницькі рішення - і ніхто слова не скаже проти
Якось у шкільні роки ми мали спільне трудове навчання з хлопцями, тому я можу зробити і підставку для ялинки, і шпаківню.
Однак заява з вуст президента про чуваків, які розхитують лодку, а самі не зробили ані будки - це гидотно.
Суть навіть не в тому, що спічрайтер недогледів і скопіпастив стару заяву Колесникова. Просто після іміджевого виграшу за очками так званих блокадників - після запущеної бурхливої дискусії про торгівлю з Донбасом, будь-яка різка заява Банкової гратиме проти неї.
Фільтруйте базар, приймайте державницькі рішення - і ніхто слова не скаже проти.
P. S. За різкістю оцей вираз про будку можна прирівняти до легендарних «да пашлі ви» і «набралась кредитів, як сучка бліх». Нормальна така робітничо-гопічна політика.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої