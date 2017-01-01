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    Думки вголос

    Суд над Януковичем: виборці «Баті» мають отримати свою болючу ін'єкцію

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 12:35
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    <span>Мітинг біля Оболонського районного суду</span>
    Мітинг біля Оболонського районного суду

    На сайті ЦВК подивилась, скільки голосувало за Януковича в 2010 році. 12 мільйонів 481 тисяча і 268 виборець. Вагон і тєлєжка!

    Суд над Януковичем може бути не таким захопливим видовищем, як битви екстрасенсів, вокально-танцювальні шоу чи численні клони програм, як чоловіків лишають на господарстві на три дні, а вони не здібні посмажити яєчню чи помахати віником. Але його варто крутити, ставити у прайм-тайм, прокручувати відео із камер Межигір'я, як в автомобілі трамбували улюблені вази і карликових собак Люби Полежай.

    Споглядати суд над Януковичем треба, аби той, хто колись голосував за Януковича, але не спустив в унітаз залишки совісті, як ідло із продуктового виборчого набору - отримав потужну вакцину. Щоби десь защемило і затисло за ту саму держзраду колишнього кумира, яка вилилась у воєнні дії, три фейкові республіки і мінус кілька життів щодня.

    Суд над Януковичем, для якого зібрана непогана доказова справа, гучна історія і абсолютний негатив до головного героя може стати або потужною піар-технологією для нинішньої влади. Або відправить її в нокаут, коли, наприклад, помилки Луценка - попіаритись зайвий раз, додумати щось, проанонсувати заздалегідь - вдало обіграє безпринципний, але кваліфікований захист Януковича. Сердюк уже перший день почав із аргументів про нульову кваліфікацію генпрокурора. Краще залишити цю справу для коментування і позиціювання професійним прокурорам, які збирали матеріали обвинувачення.

    У всьому іншому -- або ми доводимо цю справу до результату. Або вкотре все профукаємо і державна зрада та прохання «путин введи войска» сприйматиметься, як похід в найближчий магаз за хлібом і ситром.

    Голосувальники за Януковича мають отримати свою болючу ін'єкцію - що треба ставитись до вибору на виборах не як розвагу чи спосіб підзаробити в виборчій комісії у вільний від роботи вчителя школи час.

    Жертви війни, анексії, окупації -- мають отримати чіткий, уособлений образ ворога, що поніс заслужене покарання.
    А головне - влада, колишня, нинішня, майбутня - має уяснити, що жодна свідома робота проти держави і громадян не лишиться без кари.

    Це також тест, можливо, вирішальний для українських журналістів. Або ти згадуєш, що твоя місія - нести правду і розжовувати її масам народним. Або іди в прес-секретарі, кухарки Григоришина і тихо заробляй на квартири, машини і дачі.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Юрій Луценко Віктор Янукович суд сепаратизм
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