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    Думки вголос

    Вірити варто у кулемет, а не в суд в Гаазі

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 15:59
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    Ми роками наївно сподівалися на справедливість в Гаазі. Але справедливості насправді ніколи немає у чистому вигляді

    Чесно кажучи, краще б суд ООН зробив втик Росіі за фінансування тероризму на Донбасі. Інакше на Донбас відправлять ще 63 «гуманітарні конвоі» зі снарядами, мінами, ящиками патронів на абсолютно законних підставах. Інакше далі буде спонсорська допомога від старих маразматиків, бо Москва чужим сльозам не вірить.

    Зобов'язали відновити роботу Меджлісу? Відкрити україномовні школи? Якщо це перемога, то скоріше піррова.

    Кримські діти в білих колготках поклони б'ють перед пам'ятником героям-асвабадітєлєй зі словами подяки. Там підлітки з автоматами в пілотках на 18 березня розігрували сценки «брат за брата на войне» і прославляли російський прапор. По великому рахунку - це втрачене покоління з невідворотнім ураженням мозку та свідогляду. Тому немає сенсу -- запровадять в їх школах фейковий урок української аби ювелірно обійти нові санкції чи ні. 100% перемога - коли так званий «етнічний українець» ізсередини формується як українець і повноцінний громадянин, а не перевертень, який після статевого дозрівання піде вбивати укропів в складі окупаційних військ або бандоформувань ЛДНР.

    Щодо зібрання Меджлісу теж скоріше післясмак гіркоти. Лише за квітень статистика повідомляла про обшуки в Бахчисараї, обшуки та затримання, які росвлада назвала «плановими заходами» та затримання на ринку Сімферополя 80 осіб «не слов'янської зовнішності».

    Мораль історії: ми роками наївно сподівалися на справедливість в Гаазі. Але справедливості насправді ніколи немає у чистому вигляді. Не варто вірити у суди. Варто вірити у кулемет в міцній руці. І жіноче плече, яке підтримає, витре сльози, виходить із реанімації і полюбить від душі і безногого, і безрукого.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Донбас санкції ООН школи Міжнародний суд ООН
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