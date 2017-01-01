Блокада торгівлі з бойовиками та цирк у центрі Києва

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести у Києві проти торгівлі з бойовиками

Після вчорашньої картинки у сторонніх спостерігачів може скластися думка, що жодних варіантів відмови від вугілля з ОРДЛО немає і тому прихильники блокади змушені влаштовувати бійки і скандали, щоб не переходити до суті питання

Так і не зрозумів, навіщо був потрібен весь цей вчорашній цирк. Прихильникам блокади потрібно зараз не з поліцією битися і намети ставити в Києві, а пояснювати людям, чому возити вугілля з ЛНР та ДНР не можна. Адже багато хто досі цього не розуміє.

Якби я був серед організаторів блокади, я б зараз у першу чергу намагався переконати громадян, що альтернатива вугіллю із зони АТО є, і вимагав би від Кабміну прийняття конкретних заходів для диверсифікації поставок. Як варіант, «Самопоміч» могла б сформувати свій тіньовий уряд і запропонувати свій варіант виходу з паливної кризи.

Наприклад, виходить Єгор Соболєв на прес-конференцію і каже: на місці міністра палива і енергетики я б зробив такі кроки для забезпечення енергетичної незалежності від терористів. І по пунктах виклав би свою програму. Це було б правильно. Щоб люди бачили, що у тебе є більш конструктивний план дій, ніж намети біля будівлі АП.

Після вчорашньої картинки у сторонніх спостерігачів може скластися думка, що ніяких варіантів відмови від вугілля з ОРДЛО немає, і тому прихильники блокади змушені влаштовувати бійки і скандали, щоб не переходити до суті питання. А насправді це не так. Алгоритм відмови від вугілля із зони АТО існує, потрібно тільки донести його до людей.

Проблема тільки в тому, що з цим у політиків якраз проблеми. Битися і палити шини - легко. Переконувати людей набагато складніше.

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