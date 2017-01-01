Гіві і Моторолі на заздрість. Як в Донецьку охороняли Савченко

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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Надія Савченко

Охорона Захарченка ходить без масок. А тут така конспірація. Чому б це?

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Интересное фото. Савченко в Донецке охраняют лучше чем Гиви и Моторолу, за которыми охотились кровожадные украинские ДРГ. Вот видите, могут ведь, когда захотят!

Охрана, к слову, какая-то странная. ДНРовцы давно уже не носят балаклавы и не скрывают лиц. Охрана Захарченко ходит без масок. А тут такая конспирация. К чему бы? Какие-то специальные россияне, которым доверили охранять VIP-гостя? Какие еще версии?

Ну а вообще шикарно конечно. 63-летний преподаватель университета Игорь Козловский с букетом хронических болезней уже год сидит в Донецке на подвале, как особо опасный террорист. А ветеран добробата, «кровавая наводчица», признанная в России виновной в убийстве журналистов, гуляет по Донецку в сопровождении вооруженной охраны боевиков.

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