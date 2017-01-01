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    Думки вголос

    Гіві і Моторолі на заздрість. Як в Донецьку охороняли Савченко

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:40
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Охорона Захарченка ходить без масок. А тут така конспірація. Чому б це?

    Мовою оригіналу

    Интересное фото. Савченко в Донецке охраняют лучше чем Гиви и Моторолу, за которыми охотились кровожадные украинские ДРГ. Вот видите, могут ведь, когда захотят!

    Охрана, к слову, какая-то странная. ДНРовцы давно уже не носят балаклавы и не скрывают лиц. Охрана Захарченко ходит без масок. А тут такая конспирация. К чему бы? Какие-то специальные россияне, которым доверили охранять VIP-гостя? Какие еще версии?

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    Ну а вообще шикарно конечно. 63-летний преподаватель университета Игорь Козловский с букетом хронических болезней уже год сидит в Донецке на подвале, как особо опасный террорист. А ветеран добробата, «кровавая наводчица», признанная в России виновной в убийстве журналистов, гуляет по Донецку в сопровождении вооруженной охраны боевиков.

    Джерело: блог Дениса Казанського
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Надія Савченко
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