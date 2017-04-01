Інформаційний вакуум на окупованому Донбасі

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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«Хунта» не боїться своїх громадян, а «народна республіка» тримає людей за безсловесне бидло

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В одном из поселков Макеевки уже несколько лет стоит закрытая и заброшенная школа №3, которую местное население разбирает на кирпич и дрова. Ситуация типичная для многих городов Донбасса. Эпидемия расхищения бесхозных зданий там началась еще в 90-х, а теперь вспыхнула с новой силой. У «крепких хозяйственников» всегда было так.

На днях в макеевской группе появилась новость, что на развалинах школы погиб ребенок. Хотел проверить, правда или нет, а проверить негде. В Макеевке, где до войны проживало около 350 тысяч человек, нет ни одного нормально работающего городского сайта.

Украинские сайты, вроде 0623.com.ua давно заброшены и не обновляются. Сайт местной газеты «Макеевский рабочий» ставит несколько новостей в неделю и полностью подконтролен сепаратистам, как и сама газета. А ДНРовский сайт городской администрации пишет только про субботники и заседания ОД «Донецкая республика» — то есть публикует никому не нужный, неинформативный шлак.

О реальной жизни города и реальных проблемах нет вообще ничего. Ни одного СМИ. И такая же ситуация в других городах, захваченных бандитами Захарченко. Людей держат в информационном вакууме. Работа журналистов запрещена. Писать и говорить можно только о «великом гении Захарченко», очередном митинге за ДНР, куда силой и угрозами согнали голодных бюджетников, а также о том, как все плохо в Украине. Но о ямах на дорогах, о безработице, о пропадающих людях, о заброшенной школе и закрытых шахтах — ни слова.

Бандиты, захватившие власть в Донбассе, боятся людей. Иначе не лишали бы их возможности получать информацию о жизни в своих городах. Еще можно понять, почему они отключают украинские СМИ. Но почему они уничтожили даже собственные, локальные сайты? Ведь там нет никакой «украинской пропаганды». Причина одна — страх.

«Народная республика» боится своего народа и держит его за бесправную скотину, которой не положено знать ничего лишнего. Лидеры боевиков не способны наладить на захваченной территории нормальную жизнь. Поэтому вынуждены просто запугивать жителей Донбасса, врать людям и утаивать от них информацию о реальном положении дел. Даже 300 тысячный город вынужден узнавать новости из соцсетей, не понимая, где правда, а где слухи. Главный источник информации — сарафанное радио. Все, как в СССР.

Те, кто довел Донбасс до такой ситуации — ненавидят этот регион и его жителей. Сравните ситуацию в ЛДНР с тем, что происходит в городах Донбасса, подконтрольных Украине. В Мариуполе, Славянске, Краматорске никто никому не запрещает писать и говорить о проблемах этих городов и о том, что реально в них происходит. Получается, что «хунта» не боится своих граждан, а «народная республика» держит людей за бессловесное быдло.

Джерело: блог Дениса Казанського

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