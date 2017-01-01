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    Думки вголос

    Козачки Навального: чому нам не варто розраховувати на російську опозицію

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка

    Прихильники Навального проти Путіна не тому, що він вбивця і окупант, а тому, що він недостатньо ефективний вбивця і окупант

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    Это видео в последние дни широко обсуждается в российском интернете.

    Кубанский казачок Евгений Панчук, оккупант, принимавший участие в захвате Крыма и помогавший «борцам за Новороссию», пришел на слет сторонников Навального в Краснодаре, и заявил, что поддерживает оппозиционного кандидата, а Путина больше не любит.

    Выступление казака Панчука процитировали либерально-оппозиционные российские сайты, симпатизирующие Навальному. Сам Навальный с гордостью твитил все новости по этой теме, а его сторонники наградили казака аплодисментами.

    Видео выступления Панчука залито на канал штаба Навального. Оно называется «Как казаки на сторону Навального перешли».

    Какая хорошая новость. Либеральный, прогрессивный кандидат в президенты России хвастается поддержкой фашиста и мракобеса.

    — Я в казачестве 25 лет. Участвовал во всех акциях. Был в Южной Осетии добровольцем. Был в Крыму. И ездили постоянно мы в прошлом году (в этом году уже денег нет) в Новороссию, возили туда гуманитарку, оттуда двухсотых забирали, — хвастается своими достижениями казак Панчук перед сторонникамм «прогрессивного» политика.

    Интересны также другие тезисы его выступления. Панчук извинился за казаков, которые ранее выступали против Навального и блокировали его офис. Сказал, что таких меньшинство, и в основном казачество поддерживает Навального. А кроме того объяснил, что он против Путина, потому что Путин не достаточно быстро оккупировал Украину и не аннексировал Донбасс.

    «В Южной Осетии война шла 7 дней. Война в Приднестровье закончилась за несколько месяцев. В Крыму все события уложились в три недели. Почему нашему президенту и правительству выгодна война с Украиной, которая идет три года, и которую можно закончить за три дня? Как с Южной Осетией и Абхазией! Признайте независимость! Заключите договор о военном сотрудничестве! Введите войска! И войны не будет».

    Хороши сторонники у Навального, правда? Они против Путина не потому, что он убийца и оккупант, а потому, что он недостаточно эффективный убийца и оккупант.

    Царь оказался недостаточно кровавым для казаков. Давайте другого, помоложе, пожестче.

    Кстати, обращают на себе внимание и цифры потерь, озвученные казаком Панчуком. Он заявляет, что одних только граждан России в войне на Донбассе погибло около 2 тысяч.

    Честно признаться, я совсем не удивлен, что у Навального такие сторонники, потому что не испытывал по поводу него каких-то особенных иллюзий. Навальный не борется с системой Путина, он сам мечтает стать Путиным, когда старый Путин окончательно одряхлеет и умрет. Недавно Навальный понял, что «Крым — не бутерброд», поэтому его можно не возвращать Украине. Через год окажется, что Донецк — не черничный пирог, а Луганск — не сосиска, и их тоже можно не возвращать. Потом он выдумает еще какие-нибудь кулинарные аллюзии.

    Навальный, Путин, Зюганов — нет никакой разницы, какая фамилия у кандидата в президенты России, потому что главная идея, которая им движет — это шовинизм. Те, кто не разделял идеи шовинизма и черносотенства, как тот же Немцов, давно уже в могилах, либо выехали из России. У таких там нет шансов выйти за пределы маргинальной ниши.

    Недавно я уже писал о том, Почему Украине не стоит надеяться на российскую оппозицию. Тогда я разбирал ситуацию на примере другого пламенного оппозиционера Вячеслава Мальцева. Недавно к нему в квартиру вломились с обыском и арестовали, и вся российская оппозиционная общественность голосила в интернете о притеснениях очередного «борца с режимом». А вот что этот борец с Путиным думает по поводу Украины. В 2014 году, когда Путин ввел войска в Крым, Мальцев заявил, что нужно забирать не только Крым, но и юго-восток Украины, и даже Киев. Потому что «русский город».

    В сравнении с такими оппозиционерами Владимир Путин — демократ и гуманист. Не дай бог еще к власти придут  такие вот «либералы» — трупами завалят всю Украину, а не только Луганск и Донецк.

    Я уже не раз говорил, что в России у Украины нет друзей. И тех, кто сегодня еще возлагает какие-то надежды на Навального, завтра будет ждать серьезное разочарование. Электоральные настроения в России таковы, что народ жаждет крови и ресурсов соседних народов. И учитывать этот факт приходится, как националистам, так и либералам.

    Фашистский сброд разочаровался в Путине, потому что он оказался недостаточно кровожадным и недостаточно хорошо убивал «врагов». Теперь они ищут нового кумира. А Навальный и рад стараться.

    Как по мне, лучше уж пускай в Кремле остается Путин. Этого врага мы хотя бы выучили и в целом знаем, что от него ожидать. Не дай бог на место коррумпированной шайки нынешних жуликов придет шайка фанатиков, которым мало одного Крыма, а нужна вся Украина.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі Донбас Олексій Навальний
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