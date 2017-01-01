Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки

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Блоггер lana_sator решила встретить новый год в Абхазии. В ходе своего путешествия она сделала достаточно большой фоторепортаж о том, как сегодня живет эта территория, признанная в качестве независимого государства только Россией и несколькими государствами третьего мира. Путешественница выложила у себя в блоге около 100 фотографий объектов абхазской промышленности и инфраструктуры, которые сегодня находятся в разрушенном состоянии.

В Абхазии царит тотальная разруха. Разрушено практически все — железная дорога, электростанции, шахты, заводы, дома. Война, которая отгремела в 1993 году, уничтожила лишь малую часть этих объектов. Большинство из них развалилось и закрылось уже в послевоенные годы. Жителям Донбасса материал рекомендуется к прочтению в первую очередь. Чтобы знали, к чему готовиться. Русский мир — он ведь везде работает примерно одинаково.





Джерело: блог Дениса Казанського

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