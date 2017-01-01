  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
    Думки вголос

    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка

    В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки

    Мовою оригіналу

    Блоггер lana_sator решила встретить новый год в Абхазии. В ходе своего путешествия она сделала достаточно большой фоторепортаж о том, как сегодня живет эта территория, признанная в качестве независимого государства только Россией и несколькими государствами третьего мира. Путешественница выложила у себя в блоге около 100 фотографий объектов абхазской промышленности и инфраструктуры, которые сегодня находятся в разрушенном состоянии.

    В Абхазии царит тотальная разруха. Разрушено практически все — железная дорога, электростанции, шахты, заводы, дома. Война, которая отгремела в 1993 году, уничтожила лишь малую часть этих объектов. Большинство из них развалилось и закрылось уже в послевоенные годы. Жителям Донбасса материал рекомендуется к прочтению в первую очередь. Чтобы знали, к чему готовиться. Русский мир — он ведь везде работает примерно одинаково.

    1 з 68
    на весь екран згорнути
    Это недостроенный автомобильный туннель объездной дороги вокруг Гагры. Его строительство началось в 80-х. Власти хотели построить объездную вокруг курорта, но работы так и не были завершены.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Теперь туннель так и стоит заброшенным. Строительные леса сохранились еще с тех времен.
    Гидроэлектростанция Перепадная-2. Закрыта. «Почти весь металл демонтирован, вокруг пасутся коровы, в здании много какашек и даже лежит скелет мёртвой коровы в подвале…» — описывает объект автор фото.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Руины НИИ Чайной промышленности
    Когда-то было красивое здание
    Останки бывшей опытной чайной фабрики, которая действовала при НИИ
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Разрушенная промзона города Очамчира. Руины маслозавода.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Внутри школы коровьи лепешки.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Вид из окна заброшенной школы — заброшенный элеватор Очамчирского мукомольного комбината.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Все поросло мхом. Красиво.
    Внутри сохранилось оборудование. Удивительная картина для Украины. У нас бы давно вырезали на металл.
    Заброшенный парк аттракционов с ржавым колесом. Прямо как в Припяти.
    Летний кинотеатр в том же парке
    Здание вокзала Очамчиры также заброшено. Железная дорога в Абхазии не работает со времен войны, поэтому все станции выглядят одинаково.
    Ненужные теперь вагоны закопаны в землю и выполняют функции укрепительных сооружений для берега реки Кодор
    «Здесь вдоль берегов по обеим сторонам реки буквально похоронено множество вагонов от старых электричек, включая головные секции ЭР1» — пишет автор.
    Железнодорожный вокзал шахтерского города Ткварчели
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    В городе находится неработающая электростанция — Ткварчельская ГРЭС. Это ее машинный зал. Опять-таки удивляет сохранность оборудования. Абхазы поленились даже распилить его на металлолом. Так и ржавеет.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Шахтерский поселок Акармара. Заброшенная школа.
    Заброшенная больница
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Поселок Келасури, заброшенный вокзал
    Внутри красивые интерьеры
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Бывший детский лагерь Министерства путей сообщения
    Аэропорт Бабушара. Выглядит немного получше, чем донецкий аэропорт.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Мертвый завод газировки
    Здесь когда-то разливали советскую пепси из импортного концентрата
    И опять-таки удивительная сохранность объекта. Сохранились даже бумажные советские этикетки.
    И даже емкости из-под концентрата никто не украл!
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Сохранилось оборудование
    Сухуми, руины радоновой водолечебницы
    Ванны украли
    Беслетская ГЭС, разумеется, тоже заброшенная
    Удивительно, но и тут сохранился щит управления.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    А это самое известное здание Абхазии — дом правительства в Сухуми. Его сожгли абхазы при штурме города в 1993 году. С тех пор дом так и не был восстановлен.
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Железнодорожный вокзал Гудаута
    Кинотеатр в Гаграх
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію
    Моторошні фотографії «русского мира», який прийшов в Абхазію


    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Грузія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ