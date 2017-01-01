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    Думки вголос

    На Луганщині бойовики «ЛНР» «звільнили» дачі від майна власників

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка

    Хто ще хоче народну республіку? Є ще бажаючі?

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    В Луганской области мародеры из ЛНР разграбили около 30 дач в садоводческом товариществе «Уголек» (Славяносербский район).

    Инцидент произошел еще в феврале, однако жертвы ограбления решили придать его огласке только сейчас, так как боевики обещали людям возместить ущерб и просили не рассказывать о случившемся. В итоге обманули.

    Владельцы дач записали на видео последствия визита «освободителей» в их дома, а также телефонные переговоры с командиром боевиков Владимиром Беседой, который обещал людям вернуть награбленное и обманул.

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    Говорят, с дач вывезли три «Урала» награбленного добра.

    Кто еще хочет народную республику? Есть еще желающие?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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