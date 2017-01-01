На Луганщині бойовики «ЛНР» «звільнили» дачі від майна власників

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хто ще хоче народну республіку? Є ще бажаючі?

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В Луганской области мародеры из ЛНР разграбили около 30 дач в садоводческом товариществе «Уголек» (Славяносербский район).

Инцидент произошел еще в феврале, однако жертвы ограбления решили придать его огласке только сейчас, так как боевики обещали людям возместить ущерб и просили не рассказывать о случившемся. В итоге обманули.

Владельцы дач записали на видео последствия визита «освободителей» в их дома, а также телефонные переговоры с командиром боевиков Владимиром Беседой, который обещал людям вернуть награбленное и обманул.

Говорят, с дач вывезли три «Урала» награбленного добра. Кто еще хочет народную республику? Есть еще желающие?

Джерело: блог Дениса Казанського

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