На Луганщині бойовики «ЛНР» «звільнили» дачі від майна власників
- Сьогодні, 11:02
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Хто ще хоче народну республіку? Є ще бажаючі?
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В Луганской области мародеры из ЛНР разграбили около 30 дач в садоводческом товариществе «Уголек» (Славяносербский район).
Инцидент произошел еще в феврале, однако жертвы ограбления решили придать его огласке только сейчас, так как боевики обещали людям возместить ущерб и просили не рассказывать о случившемся. В итоге обманули.
Владельцы дач записали на видео последствия визита «освободителей» в их дома, а также телефонные переговоры с командиром боевиков Владимиром Беседой, который обещал людям вернуть награбленное и обманул.
Говорят, с дач вывезли три «Урала» награбленного добра.
Кто еще хочет народную республику? Есть еще желающие?
Джерело: блог Дениса Казанського