Показова страта ненадійного росіянина Вороненкова

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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Вбивство Вороненкова

Нємцов, Шеремет, Вороненков - занадто багато останнім часом таких цинічних і показових вбивств

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Первое видео с места убийства бывшего российского депутата Вороненкова в Киеве.

Киллер, судя по всему, серьезно ранен в лицо. Охранник ранен не тяжело, и смог покинуть место происшествия на ногах. Главная интрига сейчас в том, выживет ли киллер. И сможет ли он вообще что-то рассказать.

По виду напоминает типичную показательную казнь очередного «неблагонадежного» россиянина. Немцов, Шеремет, Вороненков - слишком много в последнее время таких циничных и показательных убийств, и в каждом случае жертвами становятся россияне, перешедшие дорогу Кремлю, а сами убийства происходят публично и кроваво. С рассчетом на максимальный медиаэффект.

Джерело: блог Дениса Казанського

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