Приклад правильних переселенців

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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Фото: agravery.com У Львівській області з'явився ще один успішний малий бізнес

У Львівській області з'явився ще один успішний малий бізнес і ще одна успішна сім'я

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Семья Марийчук из Алчевска после начала войны переехала во Львовскую область, где создала собственный бизнес. Теперь люди круглый год выращивают зелень в закрытых помещениях, используя современные технологии.

Алчевцы могли бы сидеть и жаловаться, что все плохо, а государство не помогает. Но вместо этого они нашли способ привлечь деньги для стартового капитала, написали бизнес-план, и теперь, судя по всему, неплохо зарабатывают.

В результате во Львовской области появился еще один успешный малый бизнес и еще одна успешная семья. Все это могло бы быть сегодня в Алчевске, но там вместо этого теперь русский мир.

Жаль, что как правило такие истории получаются не благодаря поддержке государства и каким-то государственным грантам, а как раз благодаря различным международным организациям и фондам.

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