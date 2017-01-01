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    Думки вголос

    Регіонали продали російському олігарху найбільші українські родовища газу

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:52
    • Розсилка
    Геннадій Кернес і російський мільярдер Павло Фукс
    Геннадій Кернес і російський мільярдер Павло Фукс

    Чому влада України не перешкоджає спокійно передавати награбоване у України майно під контроль Росії

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    Печально известная компания «Голден Деррик» многократно попадала в эпицентр внимания журналистов. Эта компания, созданная в период президентства Януковича, как предприятие с участием государства (30 процентов принадлежало государственной акционерной компании «Надра Украины») при активном участии министров правительства Азарова — Эдуарда Ставицкого и Николая Присяжнюка, в свое время получила более 30 специальных разрешений на поиск и добычу углеводородов на большинстве перспективных участков на территории Украины. Впрочем, непосредственно поиском и добычей газа и нефти на протяжении своего существования «Голден Деррик» практически не занимался. Очевидно, цель его создателей была иная — придержать перспективные активы, а затем подороже продать желающим разрабатывать запасы не на словах, а на деле.

    Настоящих владельцев компании украинские журналисты установили довольно быстро. По состоянию на начало 2014 года «Голден Деррик» контролировался кипрской фирмой Hartlog Limited, которой владел венгерский адвокат Питер Паллаги, связанный с министром АПК Николаем Присяжнюком. Кроме того, директором «Голден Деррика» долгий период работал Роман Майдебура, связанный общим бизнесом с Анатолием Ставицким — отцом министра энергетики и углепрома Эдуарда Ставицкого. Подробно об этом писал ресурс «Наші гроші».

    Именно благодаря такому солидному лобби компания легко получала спецразрешения на добычу полезных ископаемых в 2010-2013 годах.

    В 2014 году, после смены власти в Киеве, казалось, что коррупционная схема чиновников Азарова будет ликвидирована, подобно тому, как поначалу были ликвидированы схемы другого олигарха «Семьи» — Сергея Курченко. Однако, ко всеобщему удивлению, все случилось иначе. Компания «Голден Деррик» не только до сих пор существует и владеет разрешениями, выданными благодаря беглым министрам из обоймы Януковича, но и продолжает успешно судиться с государством, блокируя украинским компаниям доступ к добыче нефти и газа.

    В марте 2014 года по инициативе Генеральной прокуратуры государство в лице Государственной службы геологии и недр Украины приостановило действие большинства специальных разрешений «Голден Деррика». Однако после двух лет судебных разбирательств, в сентябре 2016 года «Голден Деррик» неожиданно вернул себе через суд право на разработку месторождений. Как сообщал ресурс Liga.net Государственная служба геологии и недр в конце августа — начале сентября возобновила Голден Деррик действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

    Правда, к этому времени компанией «Голден Деррик» владел уже не Эдуард Ставицкий. В 2015 эта компания формально сменила владельца, и контроль над ней установил российский бизнес.

    По информации ресурса «Экономическая правда», новым владельцем кипрской Hartlog Limited, которой принадлежит 67% компании «Голден Деррик», стали компании связанные с российским олигархом Павлом Фуксом, которого ряд СМИ называет приближенным к президенту России Владимиру Путину.

    В свежей публикации на этом же ресурсе рассказывается о том, как этот московский бизнесмен в настоящее скупает активы у выходцев из Партии регионов, который в свою очередь ранее получили эти активы с помощью манипуляций и коррупции.

    «Газодобывающий бизнес Фукса в Украине представляет собой сборную солянку активов выходцев из Партии регионов.

    По данным источников ЭП, у Бойко и его бизнес-партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина структуры Фукса полностью выкупили ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания» и 51% ЧАО «Девон». У Ставицкого — 67% ООО «Голден Деррик» и 22,5% ПАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» — говорится в статье «Moscow never sleep. Команда Януковича продала газовий бізнес російському мільярдеру».

    Таким образом получается, что окружение беглого президента Украины, которое ныне практически открыто работает на страну-агрессора, передало под контроль российского бизнеса стратегически важные активы в Украине. При этом украинское государство наблюдает за этим довольно равнодушно, хотя дело по факту идет о сдаче национальных интересов. Ведь политики из Партии регионов получили контроль над важнейшими газовыми месторождениями после прихода к власти Виктора Януковича и благодаря близости к нему. Сам Виктор Янукович, как известно, обвиняется в государственной измене. Причем, тому есть доказательство — 1 марта 2014 года  Янукович официально обращался к руководству России с просьбой ввести свои войска в Украину. Таким образом выходит, что теперь газовые месторождения, присвоенные окружением государственного изменника, фактически переданы под контроль России.

    Разве это не повод для немедленной реакции украинских властей и всех структур, охраняющих национальную безопасность государства?

    Как пишет «Экономическая правда», скупая активы регионалов Павел Фукс преследует в основном одну цель — получить контроль над Сахалинским газовым месторождением в Харьковской области. На данный момент это крупнейшее украинское месторождение по объемам разведанных запасов газа и нефти.

    Впрочем, у российского бизнесмена могут быть в Украине и другие цели. Несмотря на победу в суде, в настоящий момент компания «Голден Деррик» практически не ведет добычу полезных ископаемых в Украине и продолжает через суды блокировать все попытки передачи разрешений на добычу газа другим компаниям.

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    Регіонали продали російському олігарху найбільші українські родовища газу
    Регіонали продали російському олігарху найбільші українські родовища газу
    Регіонали продали російському олігарху найбільші українські родовища газу

    Такое поведение российского инвестора может выглядеть странным с точки зрения бизнеса. Однако оно вполне логично с точки зрения той стратегии, которую Россия проводит по отношению к Украине в целом. Ведь не секрет, что политика, которую российское руководство последовательно осуществляет в Украине уже долгое время направлена на сохранение зависимости нашей страны от закупок импортных энергоносителей.

    Как известно, после начала конфликта с Россией в Украине на государственном уровне было принято решение о достижении энергетической независимости государства до 2020 года. В частности, о такой задаче неоднократно объявлял менеджмент компании «Укргаздобыча». В целом, по подсчетам специалистов, в Украине вполне достаточно собственных запасов газа для достижения этой цели. Однако история с компанией «Голден Деррик», которая попросту блокирует в судах все возможности другим хозяйственным структурам получить право на развитие месторождений и добычу ископаемых, ставит под сомнение возможность выполнения этой программы.

    Еще свежи воспоминания о том, как 2013 году партии и движения, получающие поддержку из РФ, старательно блокировали начало добычи сланцевого газа на востоке Украины. Тогда в авангарде «антисланцевого» движения выступали «Украинский выбор» Виктора Медведчука и КПУ. Вполне вероятно, что логика действий российского предпринимателя Фукса, получившего контроль над «Голден Дерриком» и другими украинскими компаниями, также укладывается в эту линию.

    Впрочем, как бы там ни было, непонятна причина, по которой власти Украины не препятствуют беглой коррумпированной верхушке спокойно передавать награбленное у Украины имущество под контроль России. Разговоров о коррупции Януковича, Ставицкого и Бойко в Украине было много. Вся страна прекрасно помнит «золотые батоны» и сокровища Ставицкого, показанные на всю страну.

    Однако, похоже, теперь никто не собирается мешать Ставицкому и Ко сдавать «российским партнерам» то, что они успели прибрать к рукам за четыре года власти Януковича.

    Очевидно, власти придется здорово потрудиться, чтобы объяснить обществу такое странное поведение.
    Джерело: блог Дениса Казанського
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Янукович газ Харківщина
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