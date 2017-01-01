Три роки з дня захоплення Слов'янська. Хто відповість за розв'язану війну?

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злочинців має бути покарано. Встановити їхню вину досить легко, оскільки є численні докази і свідчення

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Вчера исполнилось три года со дня начала войны на Востоке. 12 апреля 2014 российские диверсанты Гиркина вошли в Славянск и взяли город под контроль, чтобы начать боевые действия.

В этот день я приехал в Славянск сразу после того, как стало известно, что город захвачен «зелеными человечками». Тогда еще не было понятно, насколько это опасно. Убийства начались потом, в следующие дни.

Первая сцена, которая открылась в городе моим глазам запечатлена на фотографии. Два «зеленых человечка» затормозили на въезде в город «Пазик», полный «Беркутовцев» и приказали ментам развернуться. Командир «Беркута» (на фото слева, за «зеленым человечком») немного поговорил с людьми Гиркина и вернулся в автобус. После этого «Пазик» развернулся и уехал. Менты не предприняли ни малейшей попытки оказать сопротивление захватчикам,хотя на мосту тех было только двое, а в автобусе точно было больше десятка людей.

В этот момент я понял, что власть абсолютно не контролирует ситуацию в регионе, и что правоохранители отказываются защищать мир и порядок. Таким же образом вели себя и местные чиновники. Заехав в центр города, я увидел Нелю Штепу, которая в розовой курточке стояла рядом с вооруженными людьми и говорила, что «всегда будет на стороне своего народа». Правда, вскоре выяснилось, что народ — не свой, а приезжий.

Я хорошо помню ощущения полной беспомощности, которое охватило тогда. Было понятно, что никто ничего не собирается делать, что все местные госструктуры Донецкой области контролируются предателями, которые не собираются защищать ни страну, ни граждан. Спустя три года уже известно, что Гиркин был всего лишь Тараканищем из сказки. Раздавить его банду при желании можно было силами сотрудников нескольких РОВД. Но в тот момент не нашлось никого, кто бы это сделал.

За последующие три года произошло много всего. Но главное, что обескураживает меня сегодня — практически никто не понес никакого наказания за то тотальное предательство и саботаж, которое я наблюдал весной 2014 года.

Уверен, что большинство ментов из того «Пазика» сегодня так и работают на своих местах, как и известный всем перебежчик Голубан, недавно получивший награду из рук президента.

Неля Штепа сидит в СИЗО, но за три года так и не услышала приговор. А мэры соседних городов Донбасса, которые делали ровно то же, что и она — вообще остались на своих местах.

Через месяц мы будем отмечать еще одну печальную годовщину — три года незаконного «референдума». К настоящему времени большинство его организаторов не только не сидят в тюрьме, но и по прежнему находятся в мэрских либо депутатских креслах в подконтрольных Украине городах. Поразительно, но даже смерть 10 тысяч человек и потеря территорий не заставили власть наказать явных государственных изменников. Вместо этого Донбасс почему-то опять сдали тем, кто в 2014 году разжигал ненависть, устраивал массовые беспорядки и призывал в Украину войска другого государства. И теперь мы опять сидим и ждем, когда там рванет в очередной раз. Ведь уже сейчас ясно, что предатели с легкостью предадут нас всех еще раз, если им вдруг представится такая возможность.

Я считаю такую позицию властей натуральным скотством по отношению к жителям подконтрольной части Донбасса, а также к тем, кто за него воевал и погиб. Преступники должны быть наказаны. Установить их вину достаточно легко, поскольку имеются многочисленные доказательства и свидетельские показания. Нет только политической воли президента, который сегодня командует силовиками.

Думаю, ее и не будет, если не будет давления со стороны общественности. Поэтому нам придется надавить. Придется напоминать о том, что произошло и требовать, чтобы государство выполнило свои функции. Завтра, в пятницу, 14 апреля — годовщина официального начала АТО. В этот день, в 12:00 мы с Егор Фирсов хотим провести митинг у здания Администрации президента на улице Банковой, чтобы напомнить гаранту Конституции, что он вообще-то гарант. А значит, должен наказать тех, кто организовал неконституционный «референдум», повлекший гибель людей.

В первую очередь мы зовем всех, кто как и мы, выехал из Донбасса из-за войны и до сих пор не может вернутся. Важно, чтобы в первую очередь звучал голос этих людей. Именно жители Донбасса должны особенно настаивать на том, чтобы люди, которые разрушили их мирную жизнь, ответили за все. Но это вовсе не значит, что киевлянам приходить не нужно. Приходите все! Это важно! Иначе сценарий 2014 года может повториться. И пострадает не только Донбасс — пострадает вся страна.

Долгие годы в Украине звучало требование «услышать Донбасс». При этом всякий раз имелось в виду, что Донбасс имеет какую-то особенную позицию в пику всей остальной Украине. Я призываю впервые за весь период независимости услышать украинский Донбасс. Тот Донбасс, который весной 2014 года выходил на митинги за единую Украину. Хватит сдавать регион врагам Украины!

Донецк с Луганском мы потеряли. Но еще не поздно защитить Мариуполь, Краматорск и Северодонецк. Пятница, 12:00, Банковая 11 (администрация президента). Приходите все. И давайте, пожалуйста, обойдемся без политической символики.

Джерело: блог Дениса Казанського

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