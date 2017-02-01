УПЦ МП створила у Києві куточок некрофіла

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Києві відбувається справжнє середньовіччя, що межує зі збоченнями

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Есть в самом центре Киева небольшое строение, которое прихожане УПЦ МП называют «часовней» или «церковью святителя Николая Мирликийского», хотя на самом деле оно является скорее очередным незаконно построенным МАФом.

Эта самовольная постройка появилась на территории Национального музея истории Украины (ул Владимирская,2) в 2007 году. Таким образом попы преследовали цель захватить расположенный рядом фундамент Десятинной церкви, чтобы позже возвести над ним новый храм-новодел.

Церковный МАФ имел сложную судьбу. В 2012 году его пытались сжечь, однако вскоре постройку восстановили. Разговоры о том, чтобы снести этот киоск, построенный там, где ничего строить нельзя по закону, ведутся давно. Однако, МАФ все равно выживал при всех властях, и до сих пор уродует исторический облик города. Такой своеобразный символ бессилия закона перед интересами отдельно взятой коммерческой организации.

Особенно интересно почитать информацию, которая вывешена на стенде рядом с МАФом-часовней. Его недавно сфотографировал киевлянка Ольга Лень.

Вскоре после открытия постройки, туда стали привозить мощи различных святых. То есть, говоря современным языком — человеческие останки давно умерших церковных деятелей. И ладно бы только церковных… Самое замечательное, что в МАФ завезли останки российского адмирала Федора Ушакова, умершего 1817 году.

Ушаков был хорошим флотоводцем, одержал немало побед и отправил врагов на тот свет тысячами. Возможно, поэтому никому не пришло в голову причислять его к лику святых в царские времена, когда это было бы еще уместно.

Однако в XXI веке адмирала почему-то решили канонизировать. После чего состоялось так называемое «обретение мощей» — то есть эксгумация трупа несчастного Ушакова и раздел части его истлевших останков между православными храмами. Кусочек мертвого Ушакова при этом достался киевскому МАФу, о чем и сообщается с гордостью на информационном стенде. Наверное, для кого-то это повод для счастья, но мне, конечно, очень сложно понять этих людей…

Люди ходят мимо этой постройки и не задумываются о том, что происходит. А ведь при этом в Киеве творится натуральная средневековая дичь, граничащая с извращениями. В центр города привозят кусочки выкопанного из могилы трупа российского военного, истреблявшего турок 200 лет назад. И какие-то люди на полном серьезе поклоняются этим останкам, искренне думая, что российский адмирал был святым, хотя при жизни самого Ушакова никто ничего подобного не заметил.

Могила Ушакова находится в Мордовии. Российские капитаны и адмиралы фотографируются со своим коллегой-святым. Часть трупа в могиле, другая — разъехалась по церквям. Интересно, этих дядюшек канонизируют после смерти? А почему, собственно, нет?

Там на стенде, к слову, упоминаются еще одни любопытные мощи — мощи старца Амфилохия, а говоря попросту — Якова Головатюка, который жил в Тернопольской области и умер в 1971 году.

Головатюка канонизировали в 2002-м. До этого времени его прах мирно покоился в могиле и никому не мешал. Но после того, как дедушку объявили святым, его останки были также выкопаны их могилы и теперь путешествуют по разным городам. Вот и Киеву досталось.

Традиции — удивительная вещь. Что скажут о человеке, если он пойдет на кладбище, разроет там старую могилку, извлечет чью-то берцовую кость и отправится с ней гулять по Хрещатику? Такого гражданина явно следует принудительно лечить. А УПЦ МП свободно строит в исторической части города помещение, в которое привозит останки выкопанных из могилы трупов российского адмирала и советского пенсионера из Тернопольской области. И это почему-то считается нормальным.

Бр-р-р-р….

Джерело: блог Дениса Казанського

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