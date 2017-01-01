В окупованому Шахтарську урочисто відкрили автобусну зупинку
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Молода республіка встає з колін
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В Шахтерске (ОРДЛО) торжественно открыли новую остановку.
Цитата из статьи на городском сайте.
«Сегодня, 14 апреля 2017 года, в городе Шахтерске состоялось открытие нового остановочного павильона (район Амвросиевского поворота). На мероприятии присутствовали глава администрации города Шахтерска Алексей Швыдкий, первый заместитель главы администрации города Шахтерска Андрей Локтенко, а также жители окрестных населенных пунктов».
Ленточки, видеокамеры — все на месте. Все руководство города приехало. Важное событие — открытие кирпичной коробки.
Крепких хозяйственников видно невооруженным взглядом. Сразу понятно, что на фото не какие-то там проклятые грантоеды, а серьезные люди.
Встает с колен молодая республика, набирается сил. Скоро всей вашей Америке кирдык.
Джерело: блог Дениса Казанського