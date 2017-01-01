В окупованому Шахтарську урочисто відкрили автобусну зупинку

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Молода республіка встає з колін

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В Шахтерске (ОРДЛО) торжественно открыли новую остановку.

Цитата из статьи на городском сайте.

«Сегодня, 14 апреля 2017 года, в городе Шахтерске состоялось открытие нового остановочного павильона (район Амвросиевского поворота). На мероприятии присутствовали глава администрации города Шахтерска Алексей Швыдкий, первый заместитель главы администрации города Шахтерска Андрей Локтенко, а также жители окрестных населенных пунктов».

Ленточки, видеокамеры — все на месте. Все руководство города приехало. Важное событие — открытие кирпичной коробки.

Крепких хозяйственников видно невооруженным взглядом. Сразу понятно, что на фото не какие-то там проклятые грантоеды, а серьезные люди.

Встает с колен молодая республика, набирается сил. Скоро всей вашей Америке кирдык.

Джерело: блог Дениса Казанського

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