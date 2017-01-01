  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
    Думки вголос

    В окупованому Шахтарську урочисто відкрили автобусну зупинку

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 10:39
    • Розсилка

    Молода республіка встає з колін

    Мовою оригіналу

    В Шахтерске (ОРДЛО) торжественно открыли новую остановку.

    Цитата из статьи на городском сайте.

    «Сегодня, 14 апреля 2017 года, в городе Шахтерске состоялось открытие нового остановочного павильона (район Амвросиевского поворота). На мероприятии присутствовали глава администрации города Шахтерска Алексей Швыдкий, первый заместитель главы администрации города Шахтерска Андрей Локтенко, а также жители окрестных населенных пунктов».

    Ленточки, видеокамеры — все на месте. Все руководство города приехало. Важное событие — открытие кирпичной коробки.

    Крепких хозяйственников видно невооруженным взглядом. Сразу понятно, что на фото не какие-то там проклятые грантоеды, а серьезные люди.

    Встает с колен молодая республика, набирается сил. Скоро всей вашей Америке кирдык.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В окупованому Шахтарську урочисто відкрили автобусну зупинку
    В окупованому Шахтарську урочисто відкрили автобусну зупинку
    В окупованому Шахтарську урочисто відкрили автобусну зупинку
    В окупованому Шахтарську урочисто відкрили автобусну зупинку
    В окупованому Шахтарську урочисто відкрили автобусну зупинку

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Донбас ОРДЛО благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ