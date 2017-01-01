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    Думки вголос

    Відкритий лист російського бойовика Путіну

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Вчора, 12:36
    • Розсилка
    Російський бойовик
    Російський бойовик

    Він не може виплатити кредит, але точно знає, як допомогти Донбасу

    Мовою оригіналу

    Открытое письмо Путину от бывшего российского наемника Анатолия Ивачева, воевавшего в Донбассе за ДНР.

    Жалкий лузер, не способный найти работу и наладить собственную жизнь у себя на родине, приезжал в Украину подзаработать на убийстве украинских граждан, а теперь просится наемником в Сирию.

    Вот такие люди учат нас, как нам жить.

    Страницу Ивачева в ВК уже вычислили. Вот наш герой. Фотки из Донбасса имеются.

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    Відкритий лист російського бойовика Путіну
    Відкритий лист російського бойовика Путіну
    Відкритий лист російського бойовика Путіну
    Відкритий лист російського бойовика Путіну

    Весь шлак из соседнего государства приехал в Украину наводить свои ублюдочные порядки. Он не может выплатить кредит, но точно знает, как помочь Донбассу.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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