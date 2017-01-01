Відкритий лист російського бойовика Путіну

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський бойовик

Він не може виплатити кредит, але точно знає, як допомогти Донбасу

Мовою оригіналу

Открытое письмо Путину от бывшего российского наемника Анатолия Ивачева, воевавшего в Донбассе за ДНР.

Жалкий лузер, не способный найти работу и наладить собственную жизнь у себя на родине, приезжал в Украину подзаработать на убийстве украинских граждан, а теперь просится наемником в Сирию.

Вот такие люди учат нас, как нам жить.

Страницу Ивачева в ВК уже вычислили. Вот наш герой. Фотки из Донбасса имеются.

Весь шлак из соседнего государства приехал в Украину наводить свои ублюдочные порядки. Он не может выплатить кредит, но точно знает, как помочь Донбассу.

Джерело: блог Дениса Казанського

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