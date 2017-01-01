Відкритий лист російського бойовика Путіну
- Вчора, 12:36
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Розсилка
Він не може виплатити кредит, але точно знає, як допомогти Донбасу
Мовою оригіналу
Открытое письмо Путину от бывшего российского наемника Анатолия Ивачева, воевавшего в Донбассе за ДНР.
Жалкий лузер, не способный найти работу и наладить собственную жизнь у себя на родине, приезжал в Украину подзаработать на убийстве украинских граждан, а теперь просится наемником в Сирию.
Вот такие люди учат нас, как нам жить.
Страницу Ивачева в ВК уже вычислили. Вот наш герой. Фотки из Донбасса имеются.
Весь шлак из соседнего государства приехал в Украину наводить свои ублюдочные порядки. Он не может выплатить кредит, но точно знает, как помочь Донбассу.
Джерело: блог Дениса Казанського