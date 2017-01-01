  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
    Думки вголос

    Як любов до Росії доводить до страждань і злиднів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:34
    • Розсилка
    Денис Шатунов&nbsp;
    Денис Шатунов 

    «Русский мир» — такий «русский мир»…

    Мовою оригіналу

    Если помните, летом 2016 года была громкая история. В Одессе осудили антимайдановца Дениса Шатунова, который пытался организовать убийство сторонника Евромайдана Сергея Ходияка, чтобы отомстить ему за участие в событиях 2 мая.

    Шатунов лоханулся и пытался нанять в качестве киллера сотрудника полиции, поэтому был взят с поличным и признал свою вину. Суд дал ему 10 лет.

    Теперь он отбывает срок в колонии, а жена и ребенок мыкаются в России, без денег и перспектив, в какой-то глуши. Жена Шатунова из-за всех событий заболела и собирает деньги на лечение. Путин и Стрелков не помогают. Виновата во всем, конечно же, хунта.

    А ведь все могло быть совсем по-другому, если бы люди не занимались разрушением собственной страны и умножением ненависти. Могла бы быть полная и счастливая семья. Гуляли бы сейчас по новогодней, мирной Одессе.

    Русский мир — такой русский мир…

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ