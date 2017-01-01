Агентура бойовиків вже готується до провокацій на 9 травня

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відзначання 9 травня в окупованому Донецьку в 2016 році

Під приводом вшанування ветеранів буде максимально використовуватись радянська символіка для провокації правоохоронців, щоб змусити їх застосовувати силу

Найближчим часом у зоні проведення АТО можливе загострення. Про це свідчать перегрупування, яке проводять російські терористичні війська, а також посилення обстрілів, які найбільш яскраво прослідковуються на Світлодарській дузі – причому і з боку «ЛНР», і з боку «ДНР». Нині у бойовиків є сили якщо не для якихось наступальних дій, то принаймні, для подальшої ескалації, оскільки російсько-окупаційні війська отримують відчутну підтримку від РФ.

Так, у трикутнику Веселогорівка - Калинове - Алмазна окупанти таємно підтягнули до першої лінії танкову роту. Техніку перекидали таємно, «в розкид», вночі. Триває також перекидання засобів матеріально-технічного постачання на Кадіївку (колишній Стаханов), Первомайськ та Сентянівку (колишній Фрунзе) через Михайлівську розв'язку. За день переміщуються по 15-20 вантажівок, в основному з боєприпасами та пальним. Крім того, з Росії на Донбас продовжують періодично прибувати курсанти з військових навчальних закладів РФ для «практичних занять» з артилерією. «Заняття» проводяться інструкторами з числа кадрових військовослужбовців російських збройних сил.

Ворог активно зайнявся не лише посиленням своїх позицій на Донбасі та плануванням провокацій на підконтрольній Києву території. Ми маємо достовірну інформацію про те, що святкування Дня Перемоги 9 травня стане приводом для масштабних провокацій з боку бойовиків на прифронтовій зоні. Там зараз активізується агентура так званого Міністерства державної безпеки «ДНР». Під приводом вшанування ветеранів буде максимально використовуватись радянська символіка для провокації правоохоронців, щоб змусити їх застосовувати силу. Відповідно, зробити «потрібну» картинку для російського телебачення та розповідати про те, яка Україна фашистська держава. Що стосується інших міст, у нас поки що немає достовірної інформації про перекидання ДВРГ. Однак я думаю, що російські групи будуть діяти за такою самою схемою - робити у першу чергу ставку на проведення подібних заходів, типу «Безсмертний полк»: демонстрація «колорадських» стрічок, використання іншої забороненої в Україні символіки. Буде робитися ставка на антиросійські акції. Але я впевнений, що наша Служба безпеки готова до таких сценаріїв.

Що стосується чергового раунду мінських переговорів, запланованих на сьогодні, від них я нічого не очікую. Ми побачили, що перемир’я, оголошене з 1 квітня, ні дня не було дотримано. Ми абсолютно не вірили в те, що буде реалізований режим «тиші» і на превеликий жаль наші побоювання здійснились. Зазвичай, коли ми бачимо, що бойовики говорять про перемир’я, то ми у цей час спостерігаємо, як важка артилерія та бронетехніка виводиться на першу лінію з тилових районів, посилено перекидаються боєприпаси. Максимум, якого слід очікувати від переговорів, - констатацію, що перемир’я немає. Єдине, чого завдяки «Мінську» вдається досягти – це певні домовленості щодо обміну полоненими. Це безумовний плюс, я думаю, що вже тільки цей момент повністю виправдовує існування мінської групи. Щодо усіх інших напрямків ми спостерігаємо глухий кут.

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