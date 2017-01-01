Масштабного наступу противника не буде. Можливі провокації у Маріуполя

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крім ескалації ситуації в Авдіївці терористи планували загострення ситуації на всіх напрямках.

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Более того, враг был активизирован на тех фронтах, которых мы считали более-менее спокойными.

С конца января мы наблюдали обострение конфликта во всей Луганской области. Да, в Авдеевке за прошлую неделю было наиболее большое количество обстрелов, но спокойно не было ни возле Горловки, ни на Светлодарской дуге. Тем не менее, там террористы не пользовались тяжелой техникой.

Говоря о возможном масштабном наступлении террористов нужно отметить, что мы заметили переброс военных на наши территории из Российской Федерации. Кроме того, мы наблюдали переброс большого количества боеприпасов. Однако, то большое количество вооружения (в первую очередь бронетехника и артиллерия) нужна была для доукомплектования российских наемников, которые сейчас активно участвуют в войне. Это нужно из-за того, что они понесли большие потери и много техники вышла из строя. Из нового мы видели только переброс бронетехники для двух батальонов фактических групп: они отправились в Макеевку и к Ясиноватой. Переброска шла партиями по две-три машины, максимум по пять-шесть единиц.

Но все это не та большая сила, которая может активизировать масштабные наступательные действия на наши позиции. Если эти группы были больше – был бы и повод для волнения.

Вместе с тем, исключать следующую переброску бронетехники из России в ближайшие дни в зону АТО не стоит, поскольку противник потратил много ресурсов на эскалацию ситуации в Авдеевке и ждет подмоги.

Градус напряженности пока не спадает, но и подготовки к новым наступлениям сейчас мы не видим. Возможны провокации возле Мариуполя, поскольку в последние дни террористы распространяют слухи о том, что украинская армия готовит обстрелы живых кварталов. В большинстве случаев это делается для того, чтобы прикрыть собственные приготовления. Поэтому нельзя исключать новых провокаций и терять бдительность по этому направлению.

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