Росія вимиває людей: зрадники України в Криму не врахували цікавий момент

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російське командування намагається підняти бойовий дух колишніх українських військових, які перейшли на службу до окупантів

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Нынешняя российская пропаганда пытается героизировать предателей Украины. Понятно, что идет установка на то, чтобы как-то поднять боевой дух тех изменивших присяге, кто перешел на службу к оккупантам. У них и без того хватает элементов, чтобы чувствовать себя в выигрыше от предательства. Главный аргумент, под воздействием которого они находились, – денежное обеспечение.

С 1990-х годов была проблема в том, что денежное обеспечение военнослужащих ВМС Украины было гораздо ниже, чем военнослужащих военно-морского флота РФ. В советские времена эти люди заканчивали одни и те же военные училища, затем служили на должностях в Севастополе, в одном городе. Но, находясь в том же звании и на аналогичной должности, в ВМФ РФ военный получал зарплату в 3-4 раза больше, чем украинский офицер. Понятно, что это далеко не лучшим образом влияло на наших военнослужащих. Кроме того, когда весной 2014 года россияне усиленно всех обрабатывали, начиная от командиров подразделений ВМС Украины и заканчивая контрактниками, главным аргументом было: давайте, изменяйте присяге, переходите на нашу сторону, будете у нас служить и получать такие же деньги, как российские военнослужащие до этого времени. Но никто из предателей не учел один интересный момент. С начала своего существования после развала СССР и до весны 2014 года российский флот был российской военной базой за границей. Соответственно, их денежное содержание рассчитывалось из того, что они служили за границей, получали командировочные, надбавки и так далее. А после аннексии Крыма Россией все эти надбавки были срезаны; теперь эти военные получают столько же, сколько на территории РФ. С учетом крымских цен, денежное вознаграждение оказалось гораздо ниже, чем наши доблестные предатели рассчитывали.

Эти факторы не лучшим образом влияют на морально-психологическое состояние личного состава. Кроме того, все усугубляется тем, что у кого-то есть остатки совести. Такие прекрасно понимают, что они – изменники. Нормализовать негативные настроения сейчас является одной из основных задач для российского командования.

Что касается реакции Украины, то мы, считаю, делаем все правильно. Те предатели, которые находятся в зоне досягаемости, автоматически должны понести наказание. Против всех бывших военнослужащих ВМС Украины, которые перешли на сторону врага, служат сейчас в ЧФ РФ, по которым имеются исчерпывающие данные, необходимо возбуждать уголовные дела и заочно выносить приговоры. Чтобы, таким образом, каждый изменник знал, что дамоклов меч украинского правосудия висит над ним.

Военнослужащих уровня командиров роты, командиров бригады, начальников структурных подразделений на полуострове осталось не так много. Это общий процесс, который происходит в Крыму: Россия вымывает кадры, начиная сверху и спускаясь вниз, заменяя их методом ротации. Мы приходим к выводу, что такая странная политика направлена на то, чтобы предотвратить деоккупацию. Когда и если станет вопрос о проведении еще одного референдума, скажем, о защите языковых прав в школах Крыма или по любому другому вопросу, то россияне могут сказать: у нас тут в большинстве своем живут граждане России, а тех, кто жил когда-то при Украине, остались единицы.

На самом деле, так и происходит, и не только в военной сфере, но и в местных органах власти. Тех, кто в публичной плоскости не светился, чтобы не выглядело резонансно, заменяют – отправляют в Россию, а на их место присылают замену из РФ. Эта тенденция уже спустилась и на средний уровень – идет массовая ротация. Для россиян сейчас главная задача – полностью заменить командный состав, чтобы совсем не осталось людей, которым могут прийти в голову какие-то подозрения.

Те, кто сейчас хотел бы избежать призыва в Крыму, теоретически могут это сделать несколькими путями. Например, вернуться на материковую часть Украины, соответственно, в российскую армию они уже не попадут. Второй вариант – использовать рычаги международного права. Есть четкие международные документы, которые касаются обязанностей и прав, запретов для тех стран, которые оккупируют территорию других государств. Весь цивилизованный мир признает, что Крым – это украинская территория, а Россия, соответственно, осуществляет оккупацию. В этих условиях страна-оккупант обязана не проводить призыв на воинскую службу среди местного населения на оккупированной территории. В данном случае Россия грубо нарушает международное право. Значит, для этих граждан наиболее логичным путем было бы обращение в международные судебные инстанции. Но мы понимаем, что если такие и будут, то единицы – элементарно из-за страха.

Джерело: Апостроф

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