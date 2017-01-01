Савченко необхідно терміново виключити з Комітету з нацбезпеки

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не знаю, чому Верховна Рада зволікає з прийняттям давно зареєстрованого проекту Постанови про виключення Н.Савченко з Комітету ВР з нацбезпеки і оборони.

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Мы все прекрасно увидели, куда «козьими тропами» вне контроля СБУ могут уплыть сведения, содержащие военную тайну.

Последний случай с Савченко поставил перед серьезным выбором. Присутствовать с ней рядом на закрытых заседаниях Комитета – означает возможное соучастие в преступлении, когда «носитель» набирается секретных сведений, которые завтра непонятно в чьи руки попадут. Остается либо не пускать ее на заседания Комитета (что незаконно ввиду ее статуса нардепа-члена Комитета), либо бойкотировать эти заседания с ее участием (что приведет к блокированию работы Комитета).

Другие стремные личности в Комитете типа Левочкина давно упростили эту проблему – они попросту не ходят на комитетские заседания, от греха подальше. С Савченко ситуация прямо противоположная – как только встал вопрос о доступе ее к гостайне, она присутствует на всех заседаниях.

Уверен, что Рада обязана как можно скорее прекратить этот балаган, приняв соответствующее Постановление. Это - ответственность всего парламента. Устраивать проходной двор из парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне в воюющей стране – это триумф глупости и халатности.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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