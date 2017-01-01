Свято писанок та автопробіги. Як держава фінансує ветеранські організації

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Можливо, нам все-таки варто відокремити зерна від плевел, і не фінансувати все підряд?

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Пытаясь понять, каким образом финансируется Общественный совет при Минобороны (сейчас ждем ответа на депутатское обращение в Минсоцполитики), «случайно» столкнулись с вопросом финансирования ветеранских организаций. Отчетность по финансированию данных организаций из госбюджета («підтримка громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських») вызвала некоторые вопросы.

Прежде всего, трудно назвать общую цифру выделенных средств – в отчетности в ряде случаев указывается «згідно кошторису», а там понимай как знаешь. Но и в случаях, когда цифры известны, есть странности.

Так, например, в 2016 году на финансирование мероприятий, проводимых «Всеукраїнською громадською організацією Всеукраїнське товариство «Лемківщина» было запланировано 42 600 грн (по факту выделено из госбюджета 20 600 грн). Казалось бы, совсем немного. Но о каких мероприятиях идет речь? В соответствующих графах видим – «фольклорне свято «Лемківські перлини», «Лемківські Писанки» на Великдень», «Лемківські пастелі. Пленер». Я горячо поддерживаю фольклорные фестивали, обожаю писанки и млею от пастели, но не совсем понимаю, отчего их финансирование из госбюджета должно идти по статье ветеранских организаций? И это в стране, в которой идет война?

Впрочем, вызывают некоторые вопросы и мероприятия иных организаций, хотя и имеющих более «военизированное» значение. Например, «Предварительные разведки местности по событиям 1941 года в отношении 3 кавалерийского полка». У нас не похоронены все воины, погибшие под Дебальцево в 2015-м, а мы изучаем, что там творили доблестные советские кавалеристы в 1941-м? Или взять «Автопробег по местам захоронений погибших при исполнении служебных обязанностей моряков-подводников» - учитывая, что у независимой Украины никогда не было подводного флота. Я полностью согласен, что ветеранов необходимо как можно активнее привлекать к военно-патриотическому воспитанию молодежи – но, может быть, лучше это делать не в виде автопробегов?

И мне не кажется нормальным, когда государство финансирует «засідання вищого органу управління» только одной ветеранской организации на 50187,5 грн. Или отдает 81191 грн на проведение «расширенного совета», проводимого «согласно устава» другой организации. Думаю, эти средства были бы более уместными в мероприятиях с участием молодежи, в идеале – с привлечением участников АТО.

Да, ветеранские организации проводят и весьма нужные мероприятия. Например, можно только приветствовать проведение «Всеукраинских соревнований ветеранов инвалидов войны (участников АТО) «Игры Героев». За это – сердечное спасибо и низкий поклон.

Но, к сожалению, подобных мероприятий крайне мало. В основном мы видим всевозможные торжественные заседания и возложения цветов какому-нибудь памятнику коню С.М. Буденного в честь дня рождения Клары Цеткин. За государственный, разумеется, счет.

Казалось бы, на каждое такое мероприятие идут небольшие средства. В самом деле, ну как не дать несчастных 9000 грн «Всеукраинскому союзу ветеранов войны и труда органов прокуратуры» на заседание по планированию работы на 2017 год? Но подобных мероприятий – десятки и десятки, и на выходе получаем весьма существенные бюджетные средства.

Может быть, нам все же стоит отделить зерна от плевел, и не финансировать все подряд? Не спорю, что раскрашивание писанок имеет колоссальное значение для культурной жизни страны, но в условиях российской агрессии от ветеранских организаций хотелось бы увидеть что-то, имеющее большее отношение к обороноспособности Украины.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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