Теракт у Пітері. ФСБ буде далі примушувати росіян любити Путіна

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путінський режим

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Директор ФСБ РФ сообщил о том, что ведомство располагает данными о подготовке группировки ИГ терактов на территории России...

Размявшись на Питере, ФСБ готова понемногу переходить к основной части предвыборной операции по принуждению россиян к любви к Путину.

Кто-то скажет «Боже, храни Россию». Вот только Россия за последние годы сделала все возможное и невозможное, чтобы у Бога хватало других проблем.

Джерело: Информационное сопротивление

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