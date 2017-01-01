Теракт у Пітері. ФСБ буде далі примушувати росіян любити Путіна
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Путінський режим
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Директор ФСБ РФ сообщил о том, что ведомство располагает данными о подготовке группировки ИГ терактов на территории России...
Размявшись на Питере, ФСБ готова понемногу переходить к основной части предвыборной операции по принуждению россиян к любви к Путину.
Кто-то скажет «Боже, храни Россию». Вот только Россия за последние годы сделала все возможное и невозможное, чтобы у Бога хватало других проблем.
Джерело: Информационное сопротивление
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