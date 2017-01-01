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    Думки вголос

    Теракт у Пітері. ФСБ буде далі примушувати росіян любити Путіна

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 06:34
    • Розсилка

    Путінський режим

    Мовою оригіналу

    Директор ФСБ РФ сообщил о том, что ведомство располагает данными о подготовке группировки ИГ терактов на территории России...

    Размявшись на Питере, ФСБ готова понемногу переходить к основной части предвыборной операции по принуждению россиян к любви к Путину.

    Кто-то скажет «Боже, храни Россию». Вот только Россия за последние годы сделала все возможное и невозможное, чтобы у Бога хватало других проблем.

    Джерело: Информационное сопротивление

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія теракт ФСБ путінський режим
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