Росія сподівається на новий Майдан в Україні

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проросійські бойовики на Донбасі

Російського наступу на Донбасі не буде

Мовою оригіналу

На Донбассе, конечно, будут столкновения, но сейчас не время для серьезных боевых действий. Тем более в Москве надеются, что Украина взорвется сама изнутри, что там будет какой-то переворот или новый Майдан, то есть, что угодно, что приведет к внутренней дестабилизации в Украине. А значит, никакого военного вмешательства не нужно.

А потом, когда там все рухнет – надо будет подобрать все осколки. Вот тогда и пригодятся все эти фейковые военные организации.

Поэтому опасаться большой войны сейчас не стоит. Невелика вероятность.

А вот локальные перестрелки на Донбассе будут всегда. Основная надежда совершенно очевидна, что вот Украина сейчас развалится и без какого-либо вмешательства. Что она рухнет и внутри начнется какой-то хаос.

Поэтому необходимости начинать большое наступление - нет. Да и время года сейчас не очень подходящее.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»