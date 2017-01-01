Росія сподівається на новий Майдан в Україні
- Сьогодні, 22:15
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Російського наступу на Донбасі не буде
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На Донбассе, конечно, будут столкновения, но сейчас не время для серьезных боевых действий. Тем более в Москве надеются, что Украина взорвется сама изнутри, что там будет какой-то переворот или новый Майдан, то есть, что угодно, что приведет к внутренней дестабилизации в Украине. А значит, никакого военного вмешательства не нужно.
А потом, когда там все рухнет – надо будет подобрать все осколки. Вот тогда и пригодятся все эти фейковые военные организации.
Поэтому опасаться большой войны сейчас не стоит. Невелика вероятность.
А вот локальные перестрелки на Донбассе будут всегда. Основная надежда совершенно очевидна, что вот Украина сейчас развалится и без какого-либо вмешательства. Что она рухнет и внутри начнется какой-то хаос.
Поэтому необходимости начинать большое наступление - нет. Да и время года сейчас не очень подходящее.
Джерело: Обозреватель