Воскресіння Христове утверджує в нас надію на вічне життя

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасхальне послання Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви Київського Патріархату

Дорогі браття і сестри!

Христос Воскрес!

Скільки внутрішньої духовної радості ми вкладаємо в ці два слова: Христос воскрес! З яким духовним піднесенням повторюємо їх безліч разів у пасхальні дні. У цих словах сутність нашої віри, непохитність нашої надії та повнота вічної радості і блаженства.

Чому ми, християни, вважаємо, що в словах «Христос воскрес» сутність нашої віри? Тому що апостол Павло каже: «Якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша марна, марна і віра ваша. Крім цього, ми були б лжесвідками, тому що свідчили б про Бога, що Він воскресив Христа, Якого Він не воскресив» (1 Кор. 15: 14 – 15). Воскресіння Ісуса Христа є доказом, що Він не просто людина, як всі ми, а є Син Божий, Який в одній особі з’єднав дві природи – божественну і людську.

Ісус Христос сказав: «Я є істина!» (Ін. 14: 6). На якій підставі ми повинні вірити, що ці слова є дійсно правдиві? На тій підставі, що ці слова промовив Син Божий, тобто істинний Бог. А доказом того, що Він є істинний Бог, є Його воскресіння.

На підставі Євангелія безбожники не могли заперечувати воскресіння Христове. Тоді вони від свого безсилля проголосили, що Ісуса Христа як історичної особи взагалі не існувало, що це є міф. Навіть релігії, які не вірять, що Ісус Христос є Син Божий, не заперечують Його існування в історії. Так, мусульмани називають Його пророком, а не Сином Божим. Юдеї вважають, що Ісус як історична особа жив на землі, але Він не Христос і не Син Божий.

Воскресіння Христове є незаперечним доказом, що Він є Син Божий, Який прийшов у світ спасти людський рід від гріха і смерті. Чи правда, що смерть у людській природі переможена? Адже ми знаємо, що всі люди помирають? Правда! Правда, тому що Ісус Христос воскрес і вже не помирає. Чи правда, що Ісус Христос у нетлінному тілі знаходиться на небесах? Правда! Бо це сказав Господь наш Ісус Христос, Який правдивість Своїх слів довів Своїм воскресінням.

Оскільки смерть у людській природі переможена воскресінням Христовим, то в час, визначений Богом, воскреснуть усі померлі, починаючи від Адама. Бо як через гріх одного смерть ввійшла у весь людський рід, так і через воскресіння Одного – Другого Адама, Ісуса Христа – воскреснуть усі померлі. Тому ми радіємо в пасхальні дні, іноді не усвідомлюючи причину радості.

До воскресіння Христа світ не знав цієї радості. Смерть чорною тінню висіла над людьми і над усіма їхніми діяннями. Внаслідок неминучості смерті кожної людини сенс життя здавався незрозумілим. Не тільки язичники, які не знали істинного Бога, але навіть юдеї, які мали Богоодкровенний закон, перед фактом смерті були безмовні. До воскресіння Христового смерть була у кричущій суперечності з жадобою життя, що живе в глибині кожної людини.

Воскресіння Христове утверджує в нас надію на вічне життя. У пасхальні дні християни особливо урочисто святкують умертвіння смерті, початок вічного життя. Святий Іоан Золотоустий говорить: «Сьогодні знищені кайдани смерті… Тому ніхто нехай не боїться смерті, бо нас визволила Спасова смерть. Воскрес Христос – і життя торжествує» (Великоднє слово).

Православну віру справедливо називають релігією воскресіння. Православний християнин відчуває силу воскресіння в оновленні своєї душі, у воскресінні внутрішньої людини. Наприклад, коли невіруюча людина увірувала в Бога і змінила спосіб свого життя, вона духовно воскресла. Воскреслий Христос дає нам силу для боротьби з гріхом. І сьогодні, майже через два тисячоліття, Господь наш Ісус Христос воскрешає наші душі і надихає нас на самовіддане служіння своєму народу, своїй державі в ім’я любові до Бога і людини.

Воскресіння Христове дає нам надію, що Христос Спаситель, Який подолав смерть, має владу і над нашими бідами, скорботами і труднощами. Він попускає кризи в людському суспільстві, війни між народами, Він і припиняє їх. Але для цього треба навертатися до Бога всім серцем, всім своїм життям. Він хоче, щоб усі люди увірували в Нього, змінили свій спосіб життя й увійшли у вічне життя для блаженства.

У ці радісні пасхальні дні сердечно вітаю вас, преосвященні архіпастирі, боголюбиві пастирі, чесне чернецтво, дорогі браття і сестри, зі святом Воскресіння Христового. Вітаю з Пасхою Христовою Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, український народ і особливо наші Збройні сили – захисників нашої Української держави, які з любові до неї не шкодують навіть свого життя. Вітаю з великим християнським святом весь український народ і всіх українців, які перебувають за межами України на всіх континентах, але люблять Україну і допомагають їй.

Нехай Всемилостивий Господь, Який Своїм воскресінням переміг смерть, дарує нам перемогу над усіма нашими зовнішніми і внутрішніми ворогами і нехай приведе всіх нас до миру і єдності, щоб наше життя відповідало тому, заради чого Син Божий став людиною, постраждав, помер і воскрес.

Воістину Христос Воскрес!

Філарет,

Патріарх Київський

і всієї Руси-України



Пасха Христова,

2017 рік,

м. Київ

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»